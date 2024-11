GF, Giglio shock su Helena: il web si scatena e chiede la squalifica

La situazione al Grande Fratello sta decisamente degenerando e i gieffini stanno letteralmente perdendo il controllo delle loro parole e azioni. L’ultimo esempio di quanto detto è stato Giglio che, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un’affermazione a dir poco shockante nei confronti della coinquilina Helena Prestes.

Una frase che ha lasciato i telespettatori attoniti, tanto da spingerli a chiedere la squalifica immediata del gieffino. Insomma, non c’è pace per Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi che, quest’anno più che mai, pare essere scontento di come sta andando il reality show, tanto da pesare a una chiusura anticipata.

Le gravi parole di Giglio su Helena

Tutto è iniziato quando, nel corso della puntata andata in onda martedì 26 novembre, Giglio e Yulia non si sono potuti ricongiungere dopo la separazione forzata data dalla permanenza della Bruschi nel Tugurio. A decretarlo era stata proprio Helena che, in quell’occasione, aveva preferito regalare qualche minuto insieme a Shaila e Lorenzo.

Una scelta che a Giglio pare non essere proprio andata giù, tanto è che è ritornato a parlarne con gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia anche poche ore fa, lasciandosi andare a un’affermazione sulla Prestes molto pesante e che non avrebbe sicuramente dovuto fare. “Io la metto dentro la sauna, la scaldo ed esplode da sola lì dentro”, sono state le esatte parole di Giglio. Un’esternazione che ha letteralmente scatenato il web che ora ne chiede, come anticipato, la squalifica immediata.

A quel punto, a cercare di salvare Giglio è stata Pamela Petrarolo che, visibilmente colpita dalle parole del gieffino, ha provato a risolvere la situazione riprendendo il ragazzo. A quel punto anche Giglio deve essersi reso conto di aver fatto una brutta gaffe ma la frittata era stata fatta ormai e, nonostante abbia cercato di spiegarsi meglio per salvare il salvabile, non sembra aver risolto nulla.

Giglio su Helena: la metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola BASTA! Se gli autori non intervengono su questi soggetti con la meritata squalifica non si meravigliassero che questo programma sta andando a rotoli #grandefratello pic.twitter.com/XfQLkI1Exc — Vans 😈 (@ViiVnss) November 27, 2024

Le reazioni del pubblico

Giglio questa volta ha proprio superato il limite e il pubblico del Grande Fratello non è più disposto (giustamente) a perdonare questo tipo di atteggiamenti. “Basta! Qui ci vuole la squalifica immediata! Ma stiamo scherzando?”, “Giglio tu hai perso la stabilità mentale questa frase è proprio brutta” e “Non facciamo mai vedere nulla in puntata mi raccomando”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai telespettatori su X nelle ultime ore.

La paura del pubblico infatti è che, esattamente come già successo con Lorenzo Spolverato, anche questa volta Signorini e le due opinioniste in studio tenderanno a giustificare le parole del gieffino o glisseranno direttamente l’argomento. Un comportamento reputato molto grave dai telespettatori che, almeno per una volta, vorrebbero vedere una punizione esemplare nei confronti di chi nelle ultime settimane si è comportato in maniera aggressiva nei confronti degli altri.

Telespettatori preoccupati

Ma non è tutto: i fans del reality show nelle ultime ore si sono mostrati molto preoccupati per l’andamento che sta assumendo il programma e per il comportamento dei gieffini che, mano a mano che si va avanti, diventa sempre più aggressivo e lontano da poter essere considerato un modello da chi li segue quotidianamente in tv.

Insomma, a questo punto viene da pensare che gli ascolti disastrosi che sta registrando il Grande Fratello ultimamente possano essere dovuti proprio a questo: il pubblico è stanco di assistere a queste scene di aggressività e violenza e inizia a prediligere un altro tipo di contenuti per passare la propria serata.

Un dato allarmante e che sottolinea sempre di più il malcontento degli spettatori e i loro dubbi sul modo in cui la produzione stia gestendo le dinamiche tra i concorrenti. Sono infatti ormai moltissimi a chiedere un intervento serio nei confronti dei gieffini, al fine di riportare un clima disteso nella Casa e evitare che queste situazioni si ripetano.