GF: catastrofe storica per Signorini, poi caos nella notte per Helena

Nella notte è scoppiato il caos nella Casa del Grande Fratello. Il tutto è accaduto mentre il reality show è caduto nel baratro. Infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha perso ulteriori telespettatori nella puntata andata in onda ieri, 26 novembre 2024. Nel frattempo, molti concorrenti si stanno schierando contro Helena Prestes, dopo essere rimasti delusi nel vederla preferita insieme a Lorenzo Spolverato.

“Come cadono le maschere dei santerellini”, scrive qualcuno sui social network notando alcune reazioni dei gieffini. In particolare, Luca Giglioli non ha reagito bene all’elezione da parte del pubblico di Helena come preferita. “Vai fuori e vai a fare una cura se non stai bene qua. Ora piango anche io tutta la settimana e vediamo”, ha tuonato il concorrente, generando il caos sul web. Nel frattempo, nel Tugurio la situazione è stata la stessa. Infatti, Lorenzo e Yulia Bruschi hanno commentato negativamente il risultato del televoto.

In particolare, la gieffina ha fatto notare che spesso Helena provocherebbe i suoi coinquilini e sarebbe addirittura aggressiva. I due concorrenti, nel parlare della Prestes, puntano tristemente sul suo passato, di cui si è parlato ieri con la sorpresa di Dayane Mello. Probabilmente i gieffini non hanno gradito il sostegno dato dalla modella brasiliana a Helena, in quanto sanno quanto sia amata dal pubblico di Canale 5.

“Helena preferita dal pubblico, dai! Ma quando? Ma dove? Ma chi guarda?”, ha chiesto Lorenzo al GF, turbato. Ma anche lui è stato eletto preferito insieme a Helena, con questo televoto. E c’è da dire che molti telespettatori queste domande che lui si sta ponendo sulla Prestes se le fanno proprio su di lui. Questo perché è stata chiesta più volte la squalifica di Lorenzo per via dei suoi comportamenti aggressivi, tanto che è stato richiamato anche dagli autori del reality show.

Eppure proprio lui si sta chiedendo chi guarda la trasmissione. “Quindi quelli che votano lui vanno bene e vedono bene. Chi vota Helena è fuori di testa”, ha ironizzato un telespettatore sui social network di fronte alla reazione di Spolverato. E non è finita qui. Anche Ilaria Galassi, che ieri ha avuto uno scontro con la sua amica Pamela Petrarolo, è rimasta scossa dall’elezione di Helena come preferita insieme a Lorenzo.

“A me se stasera Helena dice ancora qualcosa la meno”, ha affermato la Non è la Rai. Tale affermazione, chiaramente, sta facendo il giro del web in queste ore e il web insorge. A quanto pare, in pochi si aspettavano che la Prestes fosse così amata dal pubblico.

Grande Fratello: catastrofe ascolti televisivi

In queste ore si sta parlando della catastrofe legata agli ascolti televisivi. C’è stato un altro tonfo per il reality show condotto da Alfonso Signorini, che probabilmente dovrebbe cambiare direzione di marcia. Puntare sulle coppiette, che neanche convincono il pubblico, non è il passo giusto. Signorini ha riproposto gli ex di Temptation Island, che però non stanno ottenendo il successo di Perla e Mirko. Il copia e incolla non ha funzionato e c’è chi ci avrebbe scommesso.

Infatti, c’è da dire che Federica e Alfonso non sono di certo una delle coppie più amate del reality show delle tentazioni. Il cast di questa edizione non crea dinamiche e non c’è nulla di interessante di cui parlare nel corso delle puntate in diretta. Per questo i telespettatori scappano e la 15esima puntata ha registrato solo il 13% di share nei dati degli ascolti TV. Un dato che fa riflettere e che porta a pensare che siano ormai lontani i tempi in cui il Grande Fratello era protagonista del prime time di Canale 5.

Un record negativo quello registrato e qualche telespettatore ha le idee chiare al riguardo: “Hanno deciso di far affondare il GF e ci stanno riuscendo. Non è possibile proporre puntate pessime e aspettarsi qualcosa di diverso. Il cast è limitato, storie inutili. Difficile recuperare ormai”. In effetti, con questa edizione sarà difficile recuperare.