GF, torna Dayane Mello: Signorini sublime, il dettaglio da applausi

Dayane Mello torna al Grande Fratello, questa volta come ospite. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia risale alla quinta edizione della versione Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi. Il pubblico è rimasto diviso tra loro due per tutta la durata del reality show. Per questo, Dayane rappresenta una delle protagoniste più discusse e amate di questo programma. Stasera la modella brasiliana torna per qualche minuto nella Casa per salutare la sua amica Helena Prestes.

Alfonso Signorini ammette che quella è stata una delle edizioni più belle della trasmissione e, in effetti, anche i telespettatori la pensano così. Spesso il pubblico ricorda quanto sia stata coinvolgente la quinta edizione con Zorzi e Mello. Infatti, quando Alfonso fa questa precisazione, ecco che moltissimi telespettatori applaudono a gran voce, sui social network, confermando che il cast scelto per la quinta edizione della versione Vip è stato davvero perfetto, in quanto è riuscito davvero a catturare l’interesse del pubblico.

Inoltre, il conduttore ricorda che Dayane in quella Casa ha affrontato il dolore per la morte del fratello, avvenuta in Brasile. Per arrivare all’incontro tra la Mello ed Helena, Signorini manda in onda una clip che ha riassunto il periodo di crisi che la seconda sta vivendo nel reality show. In questo modo, la Prestes ripercorre alcuni momenti difficili della sua infanzia e della sua vita sentimentale, ritenendo che le persone quasi sempre la abbandonino. Dopo aver lasciato Helena da sola in salotto, Signorini ha fatto entrare Dayane.

“Amica mia, sorella mia. Tante cose ho da dirti. Sono tanto fiera di te. Sei cresciuta tantissimo. Sei cambiata. Ti ricordi quando avevamo 17 anni e tutto quello che abbiamo passato insieme? Le difficoltà della vita? Sai quante cose belle abbiamo vissuto insieme? Quattro anni fa, prima di entrare al GF, mi hai dato tanto supporto. Mi sei stata vicina durante il lutto. Ci siamo amate e odiate. Sono così i fratelli. Tu sei mia sorella. Vedere queste cose è difficile anche per me. Sono troppo orgogliosa di te”

La Mello ha continuato il suo messaggio, dicendo di essere emozionata. Il GF ha stoppato il freeze e ha permesso alle due amiche di abbracciarsi. Signorini interviene nuovamente per ricordare l’esperienza vissuta da Dayane nella Casa: “Non sai quanto mi è mancato il tuo ‘Affonzo’, per me sei Casa”. E partono altri applausi da parte dei telespettatori, fan di quella fortunata quinta edizione. Intanto, il momento che vede protagoniste le due modelle brasiliane commuove ed emoziona, in quanto è chiaro a tutti che entrambe abbiano un triste passato e che abbiano cercato con tutte le loro forze di crearsi un futuro migliore.