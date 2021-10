Dayane Mello, verità inquietanti: “GF, perché restò quando morì il fratello”

Gli avvenimenti che costellano la vita travagliata di Dayane Mello continuano a essere sulla bocca di tutti. La modella 32enne è stata tra le protagoniste della quinta edizione del GF Vip. Lo scorso febbraio, proprio durante la sua permanenza nella Casa, Dayane è stata travolta dalla tragica notizia della morte di suo fratello minore Lucas. Oggi spuntano nuovi dettagli che spiegano cosa ha spinto la ragazza a rimanere nel gioco dopo l’evento drammatico.

Durante il programma “Bianco e Nero”, andato in onda ieri sera 26 ottobre su Live Now, l’autore Gabriele Parpiglia ha deciso di fare luce sulla vicenda. Il giornalista calabrese ha rivelato che a convincerla a prendere la decisione di restare sarebbe stato l’altro fratello di Dayane, Juliano. Parpiglia ha spiegato che la modella ha subito avuto l’istinto di abbandonare il reality, ma che dopo una telefonata col fratello tutto sarebbe cambiato. Juliano l’avrebbe convinta dicendo che il defunto fratello, Lucas, avrebbe voluto che continuasse.

La stessa Dayane avrebbe detto la stessa cosa qualche giorno fa, menzionando anche il padre. Questo, insieme al fratello Juliano, le avrebbe detto che Lucas teneva tantissimo alla sua partecipazione al GF. Per questo motivo, e anche perché avrebbe comunque dovuto osservare un lungo periodo di quarantena una volta arrivata in Brasile, non riuscendo quindi a partecipare al funerale del fratello, la Mello è rimasta nella Casa più spiata d’Italia.

Dayane Mello, la situazione al programma “A Fazenda”

La modella di origine brasiliana attualmente sta partecipando, in patria, al reality show “A Fazenda”, dove è stata protagonista di una spiacevolissima situazione che ha sollevato molte polemiche. Dayane è stata vittima di molestie da parte di un altro concorrente dello show, il cantante Nego Do Borel. I fan della modella hanno criticato aspramente il programma brasiliano, che inizialmente non ha preso provvedimenti.

Solo successivamente il cantante è stato squalificato dal reality. Nonostante lo stato di confusione in cui versa Dayane in seguito alle molestie subite mentre era ubriaca, ancora nessuno si è prodigato per far uscire dal programma la modella, in evidenti difficoltà.

Anche in questo caso, afferma Parpiglia, la situazione è gestita dal fratello Juliano Mello. Quest’ultimo starebbe impedendo alla sorella di uscire dal programma, nonostante non riesca a ricordare le molestie e non possa comunicare con nessuno all’esterno. Come se non bastasse, Mello avrebbe minacciato Parpiglia e bloccato tutti gli altri giornalisti, italiani e non, che stanno facendo di tutto per aiutare Dayane.