Dayane Mello molestata in diretta tv: l’ira di Rosalinda Cannavò

L’attrice scende in campo in difesa dell’amica dopo che è rimasta vittima di un episodio di molestie in tv

Brutto episodio a La Fazenda, reality brasiliano che vede tra i suoi protagonisti Dayane Mello. La modella, la scorsa notte, è stata vittima in mondovisione di molestie da parte del cantante Nego Do Borel, già accusato in passato di violenze domestiche da alcune sue ex fidanzate. La situazione è precipitata dopo una cena in cui si è alzato pure il gomito. Dayane si è recata nella Baìa, una stalla con dei materassi posati a terra. Nego l’ha raggiunta e ha provato più volte a baciarla, oltre ad allungare le mani sotto le coperte. La Mello si è divincolata, rifiutando le pressanti avances di Do Borel che, vedendosi ripudiato, ha scagliato un secchio contro un muro.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, prima di tornare a dormire, la modella sarebbe addirittura scoppiata a piangere invocando l’intervento della produzione che al momento non si è ancora pronunciata sull’accaduto. Chi invece l’ha fatto è Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco, amica di Dayane.

“Tutto questo per me è surreale”, ha chiosato la Mello dopo l’episodio. Rosalinda, raggiunta dalla triste notizia, si è espressa su Instagram, schierandosi al fianco della sua ex compagna di avventura al Grande Fratello Vip 5. Così la Cannavò:

“Sono distante fisicamente ma spero che il mio pensiero ti arrivi. Quello di cui sono venuta a conoscenza è vergognoso; è vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto e usi un momento di debolezza di una donna per approfittare di lei. I semplici provvedimenti all’interno di un programma a me personalmente non bastano. Ti sono vicina con tutto il mio cuore”

Nelle scorse ore Dayane è stata chiacchierata anche per una situazione ‘fotocopia’ rispetto a quella che visse al GF Vip 5. La modella ha dato dei baci stampo ad Aline Mineiro, altra concorrente de La Fazenda. E, ironia della sorte, la donna mostra una forte somiglianza proprio con Adua Del Vesco. La questione non è passata inosservata sui social: “È identica a Rosalinda”, hanno sottolineato molti utenti, visibilmente sorpresi nel notare la coincidenza.

Anche nel corso del Grande Fratello Vip 5 Dayane si avvicinò a una donna, la Cannavò appunto. Arrivò persino a dire di essersene innamorata, salvo fare poi una serie di retromarce piuttosto incomprensibili e confuse. Sia parte degli inquilini della Casa più spiata d’Italia, sia una parte del pubblico affezionato al reality show hanno sostenuto che la Mello fosse soltanto in cerca di visibilità e che i gesti nei confronti di Rosalinda non fossero spontanei.