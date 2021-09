Dayane Mello, scatta il bacio con la ‘sosia di Rosalinda’ a La Fazenda

Il rapporto nato tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 ha conquistato tantissimi telespettatori, non sono in Italia. Soprattutto in Brasile sono nate varie fanpage dedicate al legame che si è creato tra loro. In molti hanno sperato che fosse davvero nata una storia d’amore all’interno della Casa di Cinecittà. Ciò non è accaduto, anzi piano piano la situazione è cambiata. Infatti, gli ultimi giorni insieme all’interno del reality show non sono stati poi così sereni.

Fuori dalla Casa c’è stato qualche battibecco e ora Dayane e Rosalinda hanno stabilito un rapporto sereno di amicizia. Per la Mello è subito arrivata un’altra opportunità di stare sul piccolo schermo, questa volta nel suo Paese d’origine, in Brasile. La modella è entrata nel cast de La Fazeda, la versione brasiliana de La Fattoria. Qui sembra aver già instaurato un legame speciale con un’altra concorrente. Dayane si è avvicinata alla “sosia di Rosalinda”, definita così da vari telespettatori.

Sui social, in queste ultime ore, sono diverse gli utenti che fanno notare la somiglianza tra la Cannavò e Aline Mineiro – questo il nome della concorrente. Sono tanti coloro che già tifano per la loro speciale amicizia. “È identica a Rosalinda”, fanno presente in molti sul web. Sin da subito, Dayane e Aline a La Fazenda hanno instaurato un bel rapporto, tanto che è possibile notare tra loro una certa sintonia.

Pertanto, molti telespettatori brasiliani stanno già sognando la nascita di questa possibile love story. Ed ecco che, proprio mentre si parla di flirt, scatta un bacio tra Dayane e la sosia di Rosalinda! Le Rosmello sono immediatamente corse a guardare le foto che ritraggono le due concorrenti mentre si baciano.

Non si tratta comunque di un contatto passionale. La Mello avrebbe iniziato a dare dei baci a stampo alla sua coinquilina e sembra che la storia ora si ripete! Nascerà, questa volta, una storia d’amore?

I telespettatori brasiliani stanno già impazzendo all’idea di vedere Dayane e Aline condividere un legame che va oltre l’amicizia. Bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà tra le due concorrenti.

Poco prima dell’inizio del reality brasiliano, però, si parlava di un flirt tra Dayane e il modello Alexandre Cunha.