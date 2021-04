Dayane e Rosalinda, chiamata al miele ma qualcosa va storto: l’ira di Adua

Dopo essersele cantate a distanza di santa ragione, Dayane Mello e Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò, ex amiche per la pelle ai tempi del Grande Fratello Vip 5, si sono sentite in videochiamata nelle scorse ore, con tanto di annuncio sui social. E proprio dopo l’annuncio sulle piattaforme web qualcosa è andato storto. Cosa? La reazione dei fan che hanno subissato di critiche la scelta della videochiamata.

Così Rosalinda si è ritrovata attaccata per l’ennesima volta. Pare che le critiche abbiano investito pure la sua dolce metà, Andrea Zenga, faccenda che ha fatto andare su tutte le furie l’attrice siciliana che si è detta persino pronta a chiudere con i social laddove l’ondata di odio degli haters non dovesse arrestarsi.

Il primo contatto per la videochiamata lo hanno avuto Dayane e Carlotta Dell’Isola, le quali hanno poi coinvolto nella chiacchierata anche la ‘fu’ Adua Del Vesco. L’incontro virtuale è stato commentato così da Rosalinda:

“Non è una foto riuscita al top, però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta e Daayane. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo”, siamo persone. Come tali ci capita di sbagliare e di non essere perfetti. Come ci sono affetti che restano e non possono svanire”.

“A prescindere dalle nostre diversità siamo qui a condividere i momenti belli che la vita ci regala. Te amo”, la replica tutto zucchero di Dayane Mello, che ha repostato la foto di Rosalinda. Insomma, dopo settimane di accuse al vetriolo (la modella brasiliana è stata la prima a nutrire scetticismo nei confronti della relazione che vede protagonisti Zenga e la Cannavò, dicendo persino che la coppia è nata per “sfruttare la televisione”), ora tutto si sarebbe risolto con una pacca sulla spalla. “Io preferisco sempre rispondere con il bene”, ha chiarito in seconda battuta la Del Vesco. Come a dire: ci sono stati dei brutti tiri mancini ma meglio vedere il bicchiere mezzo pieno.

Fatto sta che molti fan non la pensano come Adua. Infatti hanno fatto piovere biasimi. Biasimi che hanno scaldato l’attrice che si è così presentata nuovamente su Instagram, esprimendosi con toni duri:

“Tengo a precisare una cosa! Perché adesso non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom. Davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che mi ha reso questa migliore. Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me. Detto questo, mi passa la voglia di stare in un social che dovrebbe unirci in tempi come questi e invece incita all’odio. Buon giornata”.

Adua Del Vesco, l’attacco di Alberto Tarallo: “Una sventurata”

Rosalinda continua in questi giorni ad essere al centro della cronaca italiana, per via della riapertura da parte degli inquirenti del fascicolo relativo al suicidio di Teodosio Losito. L’attrice è anche stata sentita dai pm di piazzale Clodio, a Roma. Alberto Tarallo, ex numero uno dell’Ares, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha definito la Cannavò una persona “sventurata che non sa quel che dice”.