Dayane Mello vola in Brasile ed esce allo scoperto: nuovo flirt, ecco con chi

Dayane Mello è tornata in Brasile, sua terra d’origine, ed è uscita allo scoperto. Di recente la modella, protagonista del Grande Fratello Vip 5, ha preso un volo per il Sud America dove si trova attualmente per affrontare degli impegni professionali e per trascorrere del tempo con la sua famiglia che negli ultimi mesi è stata colpita da due gravi lutti (Mello ha perso la madre e il fratello Lucas). Oltreoceano, però, pare che Dayane abbia avviato anche una nuova frequentazione con un fascinoso uomo…

Nelle scorse ore l’ex compagna di Stefano Sala è stata ospite a un matrimonio e, sorprendendo tutti, ha pubblicato una Stories su Instagram mentre la si vede baciare un uomo. Di chi si tratta? No, non è Andrea Turino, l’imprenditore campana che ha frequentato nelle scorse settimane. Trattasi del modello Alexandre Cunha.

Whoopsee, portale esperto di retroscena gossippari, ha raccontato che in passato Dayane ha avuto particolare attenzione per il profilo Instagram di Cunha, facendo piovere su di esso diversi like. Sembra inoltre che la loro conoscenza sia piuttosto datata e non fresca. Resta quindi da capire se il bacio, che, come è evidente dalla foto, è stato dato in bocca, sia un segno di profonda amicizia oppure di un qualcosa in più.

Dayane Mello protagonista assoluta del GF Vip 5

La modella brasiliana è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia. Nella Casa ha innescato dei sentimenti di odio e amore. Lo stesso vale per chi l’ha seguita dal proprio divano: c’è chi l’ha apprezzata in modo viscerale e chi invece l’ha criticata ampiamente, dandole della doppiogiochista e della falsa.

Particolarmente rumoroso è stato il suo rapporto con Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco. Le due donne hanno stretto una forte amicizia nelle prime settimane del programma. Amicizia che però si è incrinata non poco nel corso degli ultimi giorni trascorsi a Cinecittà. Dayane arrivò persino a dire di essersi innamorata della siciliana, che fu alquanto scombussolata dalla confessione. Oggi le due hanno recuperato un buon rapporto.