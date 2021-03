Pietro Delle Piane, la tentatrice Beatrice vuota il sacco: “Era nato qualcosa”

Beatrice De Masi è stata la tentatrice di Pietro Delle Piane a Temptation Island, l’anno scorso. Si erano molto avvicinati, tant’è che Antonella Elia non è riuscita a passare sopra a gesti e parole che Pietro ha detto e fatto con la tentatrice. In realtà Pietro aveva parlato in modo poco carino della sua fidanzata, quindi si era comportato non benissimo anche a prescindere dalla conoscenza con Beatrice. Insomma, di bocconi amari Antonella ne ha dovuti mandare giù davvero tanti. Lui alla fine si era giustificato dicendo che si stava vendicando di qualcosa che aveva visto nei video al falò, ma la Elia non era riuscita a perdonarlo. Poi si sono rimessi insieme, poi si sono lasciati di nuovo e di recente si è riaccesa la fiamma.

Il momento d’amore con Antonella è stato però rovinato. Delle Piane ha combinato il guaio gettando ombre su Temptation Island ed è stato denunciato. Antonella Elia ha deciso di restare accanto al fidanzato, ma le conseguenze delle parole di Pietro non sono ancora finite. L’attenzione è altissima su di lui, quindi la rivista DiPiù Tv ha intervistato la tentatrice Beatrice De Masi per saperne di più. La ragazza era già intervenuta per prendere le distanze dalle parole di Pietro, oggi ha vuotato il sacco. Beatrice ha confermato che Pietro le piaceva davvero e che era attratta dal suo essere maturo, leale e sincero.

Quindi ha iniziato a rivelare che Pietro le parlava dei problemi con Antonella e dell’ex fidanzato di lei, ma non si limitava a confidarsi. Ci sono stati momenti di vicinanza tra loro e sono stati mandati in onda nelle puntate di Temptation Island. Quindi ha confermato che il bacio c’è stato. Un bacio che Pietro di recente ha definito finto, ma di cui si era pentito già nel villaggio, confidandosi con Lorenzo Amoruso. A proposito di questo, la tentatrice ha detto:

“Perché per darmelo ha aspettato che mi trovassi in un punto in cui non c’erano telecamere? E perché si è tolto il microfono? Voleva che il bacio restasse nascosto, che Antonella non venisse a saperlo. Mi ha colto di sorpresa, in un angolo appartato. Pietro è arrivato e mi ha baciato. Tra noi era nato qualcosa e io quel bacio lo aspettavo”

Beatrice ha anche parlato delle cose emerse in video esclusivi diffusi dalla produzione dopo la denuncia a Delle Piane. Prima di lasciare il programma infatti Pietro le ha detto di scrivergli in privato su Instagram, perché non voleva chiedere il suo numero alla produzione. La ragazza ha inviato quel messaggio, ma non ha ricevuto risposta: “Non mi ha mai risposto. Ho capito che aveva cambiato idea. Mi è dispiaciuto, ma me ne sono fatta una ragione”. Forse Pietro non le ha risposto perché intanto ha tentato di riconquistare Antonella ed è tornato insieme a lei. A Beatrice però non sta bene che lui adesso sminuisca quanto è accaduto dicendo che era tutto finto: “Non mi sta bene. Non sono un’attrice e non ho recitato”.