Temptation Island passa alla denuncia con Delle Piane: la stoccata alla d’Urso

La Società Fascino di Maria De Filippi mette in azione i suoi legali contro il fidanzato di Antonella Elia e non manca la chiara frecciata alla conduttrice di Live – Non è la d’Urso

La Fascino ha deciso di agire contro Pietro Delle Piane passando alla denuncia dopo la dichiarazione che lui stesso ha rilasciato nel corso della puntata di Live – Non è la d’Urso di ieri. Con la fidanzata Antonella Elia, si è ritrovato a rispondere alle accuse dei presenti in studio e una tra queste riguardava Temptation Island. Scendendo nel dettaglio, Rita Dalla Chiesa ha fatto notare all’attore che nel reality delle tentazioni non ha assunto un comportamento del tutto positivo. Ed è proprio a questa affermazione che arriva la scomoda replica di Pietro, il quale ha precisato di aver “recitato un ruolo” all’interno del programma di Maria De Filippi. Successivamente, Barbara d’Urso ha deciso di prendere le distanze da questa dichiarazione, lasciando a Delle Piane la totale responsabilità delle sue parole.

Infatti, la conduttrice ci ha tenuto a precisare che non si permetterebbe mai di parlare negativamente del reality show della De Filippi. Ora a prendere una posizione ci pensa la Società Fascino PGT, come riporta il profilo ufficiale di Uomini e Donne su Instagram. Si passa alla diffida, con i legali pronti a tutelare l’immagine e il nome della società. Così si ritrova a contestare con fermezza la “grave esternazione”, fatta da Pietro nel salotto della d’Urso in prima serata, che va a mettere in dubbio “l’autenticità del programma Temptation Island”.

Detto ciò, la Società di proprietà della RTI e di Maria De Filippi si dichiara dispiaciuta per aver dovuto prendere una decisione così importante e dura contro il signor Delle Piane. Nonostante ciò, è consapevole che sia necessario difendere il proprio lavoro “nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma”. Non solo, Fascino aggiunge una critica che non passa di certo inosservata e che riguarda proprio il programma di Barbara. Entrando nel dettaglio, la Società si dice stupita del fatto che:

“per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”.

In questo caso, Fascino si riferisce probabilmente al momento in cui la d’Urso ha deciso di prendere le distanze dalla dichiarazione fatta da Pietro. Forse la Società avrebbe preferito vedere la padrona di casa assumere una posizione sin da subito contro Delle Piane. Infatti, Barbara ha deciso di lasciare la responsabilità a Pietro, delle sue stesse dichiarazioni, solo in un secondo momento. La Fascino non ha potuto non notare la cosa, tanto che ora lo mette addirittura per iscritto!