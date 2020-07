Antonella Elia, Pietro bacia la tentatrice: applausi per la frase di Manila

Colpo di scena durante la quarta puntata di Temptation Island 2020: Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, ha baciato la tentatrice Beatrice. Un momento di passione che è arrivato lontano dalle telecamere ma che è stato poi confermato dai diretti interessati. In particolare l’attore si è confidato con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che è rimasto parecchio sconvolto dal gesto di Pietro. E sconvolta è rimasta pure Antonella, che aveva parecchia fiducia nel suo compagno. La soubrette non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata prontamente consolata dalle altre fidanzate del villaggio. In particolare da Manila Nazzaro che, con grande polso e fermezza, ha cercato di far ragionare l’amica e collega. E i commenti dell’ex Miss Italia sono piaciuti tanto al popolo della rete, che l’hanno prontamente eletta Queen di questa edizione del programma. In particolare è stata assai gradita una frase della Nazzaro…

Pietro Delle Piane bacia la tentatrice Beatrice a Temptation Island: Manila Nazzaro commenta

“Se non facciamo quello che vogliono loro gli uomini non si devono permettere di umiliarci. Noi possiamo sentirci libere di dire di no ma loro non possono umiliarci”, ha notato Manila Nazzaro dopo che Antonella Elia è scoppiata a piangere per il bacio tra Pietro Delle Piane e la tentatrice Beatrice. “Mai mettere la mano sul fuoco sugli altri, solo su se stessi”, ha poi dichiarato la conduttrice a proposito della fiducia che Antonella ha sempre riposto in Pietro. Fiducia che è stata ampiamente tradita a Temptation Island dopo che Pietro si è concesso un momento di passione con un’altra. “La frase di Manila me la tatuo”, ha scritto una telespettatrice su Twitter. “Manila non è mai fuori posto, sostiene le altre ragazze, si diverte portando rispetto e fa dei discorsi sempre on point”, ha aggiunto qualcun altro. C’è poi chi ha speso parole di stima per la coppia formata da Lorenzo e Manila: “Formano la coppia più sana che è andata lì per farsi la vacanza, senza mancare di rispetto e fare da psicologi agli altri”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane restano insieme dopo Temptation Island?

Ad oggi non è chiaro l’epilogo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo le registrazioni di Temptation Island. Dopo il bacio con Beatrice è definitivamente finita tra i due o Antonella ha perdonato il fidanzato? La Elia non ha inoltre apprezzato le confessioni dell’attore, che l’ha definita acida perché non ha figli. Al contrario Pietro ha avuto un figlio da una precedente relazione, ormai conclusa da tempo. Antonella e Delle Piane si frequentano da un anno: al Grande Fratello Vip lui ha chiesto la mano della showgirl.