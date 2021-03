Antonella Elia non molla Pietro dopo le azioni legali: parla la showgirl

Pietro Delle Piane ha attirato su di sé una potente bufera mediatica dopo aver rilasciato delle dichiarazioni controverse nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. L’attore ha dichiarato che a Temptation Island ha seguito un copione ed ha recitato. Parole che gettano direttamente discredito sul reality delle tentazioni i cui pilastri su cui si sorregge sono genuinità e spontaneità dei personaggi coinvolti. Per questo sia la Fascino – la società di produzione di Maria De Filippi che confeziona Temptation – sia Mediaset hanno reso noto che passeranno alle vie legali, per tutelare le proprie immagini da quanto esternato dall’interprete. E Antonella Elia? Cosa pensa di tutto ciò? La tempesta che si è abbattuta su Delle Piane potrebbe essere motivo di attrito nella relazione?

Su Instagram, sotto all’ultimo post pubblicato dalla showgirl torinese, diversi fan hanno commentato la vicenda Delle Piane – Temptation. Alcuni followers hanno anche messo in guardia la Elia dal compagno, giungendo addirittura a consigliarle di lasciarlo. A chi ha insinuato che con Pietro ci sia del sentimento finto, Antonella ha replicato con un tanto conciso quanto chiaro “amore vero”. A chi invece le ha suggerito di distanziarsi dall’attore in quanto quest’ultimo potrebbe di riflesso provocarle guai per la carriera ha risposto con un secco “no way“. Vale a dire ‘non c’è modo’ che ciò accada.

Antonella ha poi ‘ringhiato’ un “non parlare mai più cosi di Pietro” rivolgendosi a un utente che ha dato del “cog…ne” a Delle Piane. Resta ora da capire come evolverà la vicenda in tribunale e come si muoveranno i legali della Fascino e di Mediaset contro l’interprete. C’è poi da comprendere se Pietro troverà ancora spazio nei salotti tv del Biscione oppure no. Dopo lo scivolone a Live – Non è la d’Urso non è remota l’ipotesi che Delle Piane si sia fatto terra bruciata attorno a sé nell’ambiente. Insomma, difficile che Barbarella voglia ritrovarsi di nuovo tra le mani una simile patata bollente.

Per quel che concerne Maria De Filippi, già il fatto che abbia attivato i suoi legali, fa capire in fretta quale sia il suo umore nei confronti del compagno della Elia che però non lo ‘molla’. D’altra parte quando c’è “amore vero” si affronta tutto assieme!