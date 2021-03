Delle Piane: fuori i video che lo sbugiardano, interviene Beatrice De Masi

Non hanno preso affatto bene la dichiarazione di Pietro Delle Piane a Live – Non è la d’Urso, i vertici di Temptation Island. Dopo aver reso pubblica e ufficiale la mossa legale contro l’attore, ora il reality show condivide alcuni video che sembrano sbugiardarlo. Ad affiancare la pagina ufficiale del programma, vi sono anche Raffaella Mennoia e Uomini e Donne. L’autrice pubblica, infatti, passo per passo tutte le fasi di questi filmati. Inizialmente è possibile vedere le ultime fasi di questa storia, ovvero le giustificazioni di Pietro dopo la puntata di Live. Il fidanzato di Antonella Elia, ieri sera, ha più volte sottolineato di non voler evitare le polemiche. Pertanto, ha spiegato: “Ho recitato a Temptation Island nel senso che ho recitato per far ingelosire Antonella”.

In particolare, si è riferito al momento in cui ha portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano le telecamere, proprio per far credere che fosse accaduto qualcosa. Ed ecco che dopo aver riportato tali parole, il reality ha poi condiviso alcuni momenti che Delle Piane ha trascorso con l’ex tentatrice Beatrice De Masio. Pare che l’attore avesse intenzione di allontanarsi dalle telecamere e di togliersi il microfono. Non solo, secondo quanto è possibile ascoltare in questi filmati, sembra che Pietro avesse intenzione di zittire Beatrice, chiedendole di stare attenta a ciò che racconta alle altre tentatrici.

“Stai attenta. Mi posso fidare di te? Mi demoliscono, mi massacrano”, queste sono solo alcune delle parole utilizzate da Delle Piane. Tutto questo, probabilmente, credendo di non essere registrato. Proprio così, il reality show ora sbugiarda Pietro e trova anche il consenso del pubblico.

E mentre arrivano un’azione legale dalla Mediaset – oltre che la denuncia dalla Fascino – e l’intervento di Filippo Bisciglia, a parlare ora ci pensa una persona con cui Pietro ha trascorso molto tempo all’interno del villaggio dei fidanzati. Si tratta dell’ex tentatrice Beatrice. Entrando nel dettaglio, la modella ci tiene a mettere le distanze da ciò che ha dichiarato Pietro a Live.

Ci tiene a precisare che non aveva nessun copione e passa all’attacco: “Lui probabilmente è un attore più nella vita che di professione”. Si sente costretta a intervenire, nel rispetto dell’esperienza che ha vissuto nel reality e degli autori, e replica alle affermazioni del fidanzato della Elia.

In particolare, afferma di non avere intenzione di cancellare o minimizzare il bacio che c’è stato tra loro “spontaneo, naturale e documentabile”. Trova falso e ingiusto sostenere che loro avessero un copione. Si augura, pertanto, che Pietro nei prossimi giorni decida di fare un passo indietro.