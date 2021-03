Filippo Bisciglia smaschera Pietro Delle Piane: cosa diceva dopo il falò

Le dichiarazioni di ieri hanno scatenato un terremoto nel mondo di Temptation Island e non solo: il conduttore e altri ex protagonisti dicono la loro

Pietro Delle Piane l’ha sparata grossa ieri sera e non è stato un bel risveglio per lui oggi. Affermare di aver recitato un ruolo a Temptation Island, che è un reality show, quindi realtà, sta scatenando una serie di reazioni decisamente pesanti e dure. A partire dalle azioni legali intraprese dalla Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi che mette la firma a vari programmi della conduttrice. Il tentativo di screditare un programma che gode dell’affetto del pubblico e a cui le coppie accettano di partecipare mettendo in gioco storie d’amore e sentimenti non è piaciuto a nessuno. Né al pubblico, né alla Fascino, né ai tanti volti che sono passati per i falò con Filippo Bisciglia e non solo.

Proprio il conduttore delle edizioni di inizio estate ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Pietro, smascherandolo anche. Delle Piane ieri sera ha detto di aver recitato un ruolo, parole che gli sono costate una denuncia, ma ciò che ha raccontato oggi Filippo mostra una realtà del tutto diversa. Così il conduttore di Temptation Island ha scritto un lungo messaggio tra le sue stories su Instagram per dire la sua. Ha raccontato cosa è successo il giorno dopo il falò di Pietro e Antonella Elia:

“Abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, piangevi, ti dispiaceva per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island. Mi hai detto più volte ‘Filippo ho sbagliato, mi spiace tanto per Antonella, l’ho fatta soffrire, non mi sono regolato'”

Filippo non ha nascosto di esserci rimasto molto male dopo aver sentito dire da Pietro di aver recitato un copione. “Anche le tue lacrime erano un copione?”, ha aggiunto a fine messaggio. Quindi ha scritto che magari sarebbe stato meglio dire frasi come quelle che aveva detto a lui il giorno dopo anziché parlare di ruoli e di copioni. Secondo lui, infatti, avrebbero mostrato un Pietro migliore e più vero. Avrà recitato quindi anche con Filippo? Oppure quello di ieri è stato un tentativo riuscito malissimo di difendersi per ciò che ha combinato nel reality show?

Anche un’altra protagonista è intervenuta per dire che ciò che succede a Temptation Island è vita vera. Lo ha scritto Manila Nazzaro su Twitter, aggiungendo di aver visto Antonella soffrire molto e di aver sentito tutto il suo dolore in quei giorni. “Se hai recitato hai fatto del male a molte persone”, ha detto.

Anna Pettinelli ha partecipato a un’edizione diversa da quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma anche lei ha difeso il programma. In un post su Instagram ha scritto che era tutto vero e non avevano nessun copione. Lo ha definito il reality dei sentimenti più famoso e trasparente della televisione. E per finire un attacco diretto a Pietro: “Chi dice il contrario è un bugiardo ed è solo in cerca di giustificazioni per il suo patetico operato”.