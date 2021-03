Mediaset, azione legale contro Pietro Delle Piane: il comunicato

Si complica la situazione di Pietro Delle Piane. Nei prossimi mesi difficilmente rivedremo l’attore su qualche rete Mediaset. Dopo le dichiarazioni su Temptation Island del fidanzato di Antonella Elia a Live-Non è la d’Urso l’azienda ha deciso di agire legalmente. Come annunciato in un comunicato stampa, Mediaset ha avviato un’azione legale contro Delle Piane, che ha partecipato al programma prodotto da Maria De Filippi nell’estate 2020.

Nel comunicato Mediaset diffuso a tutti gli organi di stampa si legge:

“Già nel corso della puntata, la conduttrice Barbara d’Urso ha preso immediatamente le distanze dalle dichiarazioni effettuate dal Delle Piane che ora si assumerà la responsabilità delle falsità espresse contro Mediaset durante una diretta”

Per aver definito Temptation Island uno show dove si recita, Pietro Delle Piane si è beccato una denuncia anche dalla Fascino, la società di Maria De Filippi che produce il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Su Instagram l’attore ha provato a difendersi ribadendo che le sue parole sono state fraintese.

L’attore romano ha puntualizzato che è stato lui a creare questa sorta di copione. Un modo per far ingelosire la fidanzata Antonella Elia durante l’avventura in Sardegna. Dichiarazioni che sono arrivate su Instagram subito dopo la puntata di Live-Non è la d’Urso che tanto ha fatto scalpore.

Ma non è bastato visto che ora Pietro Delle Piane dovrà rispondere in Tribunale di quanto dichiarato nel salotto di Barbara d’Urso. Quest’ultima ha difeso la trasmissione di Maria De Filippi alla bell’è meglio ma la moglie di Maurizio Costanzo non ha gradito questo accanimento gratuito.

La De Filippi si è scagliata direttamente con Live-Non è la d’Urso, programma di Mediaset colpevole di aver diffuso falsità su un altro programma della stessa rete. Una situazione grave che, secondo gli ultimi gossip, starebbe spingendo Maria a mollare l’azienda insieme a tutte le sue trasmissioni (il contratto ufficiale scadrà a giugno).

Nessun commento sulla vicenda né da parte di Barbara d’Urso né da parte di Antonella Elia. Quest’ultima, con tutta probabilità, non tornerà a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip. Pare che Mediaset non abbia apprezzato gli show eccessivi e volgari messi in piedi da Antonellina negli ultimi mesi, come quello con Samantha De Grenet, sfociato nel becero body shaming.