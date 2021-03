Maria De Filippi lascia Mediaset? È furiosa dopo il caso Barbara d’Urso

La moglie di Maurizio Costanzo pronta a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno

Mediaset trema, parola di Dagospia. Stando a quanto spifferato dal portale di Roberto D’Agostino Maria De Filippi sarebbe pronta a mollare l’azienda dopo tanti anni di onorato servizio. Il contratto della conduttrice scadrà a giugno e pare che la 59enne non sia intenzionata a rinnovarlo. Dubbi che sarebbero aumentati dopo l’ultimo caso che ha coinvolto Barbara d’Urso.

A Live-Non è la d’Urso l’attore Pietro Delle Piane – fidanzato di Antonella Elia – ha messo in dubbio la veridicità di Temptation Island, programma di cui è stato protagonista nell’estate 2020. Pietro ha parlato di show e copioni, mandando su tutte le furie la Fascino, società di produzione di Maria De Filippi. Quest’ultima ha deciso di denunciare Delle Piane e ha attaccato in un comunicato la d’Urso, rea di non aver agito subito in diretta tv.

Dagospia ha assicurato che questa sarebbe stata solo l’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo: Maria De Filippi è pronta a lasciare definitivamente Mediaset? Al momento sono diversi i programmi che la conduttrice conduce e produce per Canale 5: Uomini e Donne, Amici, Temptation Island, Tu si que vales, C’è posta per te. Tutti format di successo e molto amati dal pubblico.

Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato le ultime indiscrezioni a riguardo. Da tempo si parla di alcuni problemi tra Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Sempre secondo quanto spifferato da Dagospia Mediaset avrebbe chiesto alla d’Urso di non coinvolgere nel suo salotto ospiti e argomenti delle trasmissioni della De Filippi. Un “patto” che sarebbe venuto meno quando Delle Piane ha iniziato a (s)parlare di Temptation Island.

Dopo il caos sollevato dal comunicato stampa di Maria De Filippi Barbara d’Urso ha preferito trincerarsi dietro un assordante silenzio stampa. Pietro Delle Piante ha invece provato a fare un passo indietro, chiarendo che le sue parole sono state completamente fraintese. L’attore romano ha puntualizzato che è stato lui a creare questa sorta di copione: un modo per far ingelosire la fidanzata Antonella Elia durante l’avventura in Sardegna.