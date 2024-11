Paola Iezzi, commento di troppo a X Factor: sul web è polemica

La puntata del terzo live di X Factor ha portato con sé alcune polemiche. Al centro delle critiche si è trovato uno dei giudici, nello specifico Paola Iezzi. Dopo la messa in onda del programma, difatti, la cantante è stata la protagonista di numerosi commenti negativi sul web in seguito ad un suo commento ritenuto inappropriato nei confronti di uno dei concorrenti in gara. C’entrerebbe un indumento indossato dal ragazzo. Capiamo meglio che cosa ha detto che ha scatenato l’indignazione da parte del pubblico.

Ieri sera, come ogni giovedì, su Sky Uno è andata in onda un’altra puntata di X Factor. Il talent show è ormai nel vivo. Siamo infatti arrivati al terzo live e già sono stati eliminati i primi concorrenti. Ieri ha dovuto abbandonare il programma El Ma della squadra di Jake La Furia. Nelle scorse settimane, invece, sono stati eliminati due artisti del team Paola Iezzi, i Dimensione Brama e Pablo Murphy. Proprio la coach sta facendo parlare molto di sé non solo per le sue decisioni ma anche per una sua frase. In particolare ieri sera, in seguito alla puntata, la cantante si è ritrovata al centro di una polemica per un commento rivolto ad uno dei talenti in gara.

Il commento di Paola Iezzi ad uno dei concorrenti

A far discutere i telespettatori sarebbe stata una sua frase rivolta al cantante della band The Foolz della squadra di Jake La Furia. I ragazzi si sono esibiti in una loro cover di Hot Stuff di Donna Summer e nello specifico il frontman indossava una giacca dalle maniche tagliate. Sarebbe stato proprio l’indumento sfoggiato dal giovane a scatenare un commento da parte di Paola Iezzi che non è andato troppo giù al pubblico.

Nello specifico la coach ha detto:

Voglio quella giacca, dopo te la levi vero?

Sul web la cantante del duo Paola e Chiara è stata criticata a causa delle parole rivolte al leader dei The Foolz. Qualcuno ha evidenziato l’evidente imbarazzo del ragazzo e come Iezzi si erga a paladina del politically correct ma abbia poi avuto una caduta di stile. Inoltre alcuni utenti hanno aggiunto che se al suo posto ci fosse stato un uomo che avesse fatto tale commento verso una donna si sarebbe scatenata una vera e propria rivolta. Non è mancato tuttavia chi ha fatto notare come anche i giudici uomini si siano abbandonati a commenti nei confronti delle ballerine del corpo di ballo.

La coach è inoltre solita arrivare in studio ogni sera con un oggetto diverso. Nel primo live si è difatti presentata con un frustino, nel secondo con delle manette e nel terzo con un guinzaglio che ha legato al collo di Achille Lauro.