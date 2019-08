Natalia Paragoni in intimità: “Ogni mattina…”, la confessione su Andrea

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta coppia felice dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta continua senza problemi di alcun tipo, e questo nonostante le solite critiche degli haters che però sappiamo bene non mancare mai nel profilo di qualsiasi personaggio famoso o presunto tale. I due si sono innamorati dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, dove a nostro avviso c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine non appena Andrea è stato affiancato a Ivan Gonzalez come tronista, e il loro amore è ormai sotto agli occhi di tutti: storie, foto, filmati di qualsiasi tipo ci confermano giorno dopo giorno che questa coppia è destinata a durare a lungo e a concretizzare progetti seri; non per niente qualche tempo fa si è parlato persino di famiglia, e questo ha mandato in visibilio tutti i fan.

Natalia si racconta: “Ogni mattina…”, la confessione su Andrea

Recentemente Natalia ha risposto ad alcune domande su Instagram e oltre ad aver confermato il fatto che per lei è stato un colpo di fulmine ha anche rivelato alcune cose piuttosto intime, certo non ai livelli delle dichiarazioni che vi abbiamo riportato sulla loro prima volta ma comunque da condividere senz’altro perché fanno capire come i due vivano il loro rapporto ormai lontani dalle telecamere. “Nati – ha chiesto un follower alla Paragoni –, la cosa più bella che Andrea ti ha detto e fatto?”. “Ogni mattina – ha confessato felice la ragazza – mi sveglia e mi dice che sono bellissima, mi guarda e mi accarezza il viso…”. Un tenero simpaticone insomma questo Zelletta che tra uno scherzo e l’altro alla sua Natalia non smette di sorprenderci.

Andrea e Natalia, sfumata la partecipazione a Temptation Island Vip 2

Naufragata la possibilità di vederli a Temptation Island Vip 2, che ormai ha tutte le sue coppie anche se una potrebbe presto esser sostituita, siamo curiosi di vedere se il modello e la sua dolce metà saranno protagonisti di qualche reality show o programma televisivo; Lorenzo Riccardi molto probabilmente sarà al Grande Fratello Vip: vederlo assieme ad Andrea non sarebbe affatto male, visti i caratterini di entrambi. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!