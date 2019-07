Andrea e Natalia, lo scherzetto in macchina: “Mi ucciderà prima o poi”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sempre più felici dopo Uomini e Donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni continuano a vivere felici la loro storia d’amore tra una vacanza e l’altra, senza disdegnare serate e seratine varie dopo la loro esperienza a Uomini e Donne (per molti indimenticabile, visto che la Paragoni aveva iniziato il programma con Ivan Gonzalez e lo ha finito cambiando tronista e attirando su di sé polemiche e critiche a non finire). I due sono innamoratissimi, ma non avevamo dubbi sin da quando li abbiamo visti a Uomini e Donne conoscersi nelle varie esterne di quei lunghi mesi, e ci regalano un giorno sì e l’altro pure qualche risata. O meglio, è Natalia a regalarcele visto che finora la protagonista dei filmati è sempre e solo lei mentre Andrea ride beato. Di cosa parliamo esattamente?

Lo scherzo di Andrea a Natalia in macchina

Un po’ di tempo fa vi avevamo parlato della caduta della Paragoni al compleanno di Andrea durante uno dei tanti balli della festa, e già quel momento, oltre a mostrarci quanto Natalia si fosse ben integrata con amici e parenti del suo fidanzato, ci aveva regalato un bel po’ di risate; oggi invece il posto è cambiato perché tutto è accaduto nella macchina in cui Andrea e Natalia stavano viaggiando, lui sveglio e pimpante come al solito, e lei… in fase REM! Cosa poteva fare Andrea mentre Natalia dormiva? Darle fastidio e prenderla in giro fino a svegliarla, no? In effetti è successo proprio questo, e vi consigliamo di andare tra le stories del tronista per farvi qualche risata e per leggere un “Mi ucciderà prima o poi”, pensiero che effettivamente sarebbe venuto in mente a chiunque.

Andrea e Natalia a Temptation Island Vip 2?

Cosa ne sarà del futuro televisivo di Andrea e Natalia? Dite che li vedremo a Temptation Island Vip 2? Non è facile dirlo – anche se sarebbero senz’altro perfetti per un’esperienza del genere -, visto che quest’anno le possibili coppie sembrano essere molte di più rispetto a quelle delle altre edizioni; è sicuro comunque che li rivedremo entrambi a Uomini e Donne, vista la puntatona annunciata da Raffaella Mennoia un po’ di tempo fa. Vi lasciamo a un antipasto di quello che potrete vedere su Instagram: