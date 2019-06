Uomini e Donne anticipazioni, mega-confronto tra coppie KO: la Mennoia conferma

Anticipazioni Uomini e Donne, partenza infuocata per la nuova stagione

Partenza infuocatissima per la prossima stagione di Uomini e Donne. Non sappiamo ancora quali saranno i tempi e come saranno gestite le prime puntate della trasmissione ma è certo che le coppie scoppiate subito saranno invitate per un confronto in studio. Stiamo parlando di Angela Nasti e Alessio Campoli e di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, di cui proprio oggi si è saputo della rottura. Il programma fa benissimo a organizzare confronti del genere non solo a beneficio degli ascolti ma anche a difesa della propria credibilità: è chiaro che se una coppia si lascia non è certo colpa di Maria De Filippi e dei suoi autori ma è anche vero che rotture così veloci sporcano tutto un percorso che la gente ha seguito con interesse per mesi e mesi.

Uomini e Donne anticipazioni, Raffaella Mennoia conferma il confronto a una follower

La Mennoia, che intanto assieme ad altri autori ha dato il via a un’edizione di Temptation Island con ascolti da favola, ha spiegato a una follower che questo confronto tra le coppie finite KO quest’estate ci sarà. “Raffaella cara – queste le parole della follower – a settembre una cosuccia dovreste farla: invitate le troniste Angela e Giulia a metterci la faccia, a spiegare al pubblico come mai appena fatta la scelta non hanno mai frequentato questi ragazzi! La prima è stata più sciocca la seconda furbamente ha colto la palla al balzo per liquidarlo ma prima di Ibiza non lo ha mai frequentato… ma il pubblico per fortuna non è composto da un ammasso di imb…lli e mi dispiace anche per voi, perché ahimè parte del pubblico crede che siamo ‘vostre idee’… io non ci credo perché del trono precedente ci sono state tutte scelte vere, Lorenzo, Luigi, Ivan, Teresa, Andrea cerioli e anche Zelletta fanno sì che il pubblico vi dia ancora fiducia, però un confronto con queste due ultime troniste ci vorrebbe eh!”. Un pensiero senz’altro condiviso da un buon numero di telespettatori che Raffaella non ha preferito non ignorare.

Le ultime news sulle coppie di Uomini e Donne

La Mennoia infatti ha subito risposto scrivendo “Hai ragione, chiederemo a tutti, lo dico già qui pubblicamente, di venire a raccontare”. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori perché i dubbi del pubblico sono tanti, ed è anche giusto che una tronista come Giulia, che non ci sembra un’approfittatrice, possa avere la possibilità di spiegarsi davanti a milioni di persone dopo quanto accaduto. Le ultime coppie intanto continuano a vivere felici la loro storia d’amore: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno fatto un passo importante, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi volano alto come Teresa Langella e Andrea Dal Corso, e niente di diverso possiamo dire di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Vi terremo aggiornati su qualsiasi altra anticipazione dovesse trapelare. Il post della Mennoia lo trovate qui sotto: