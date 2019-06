Uomini e Donne Oggi Giulia e Manuel si sono lasciati: “È stato un flop”

Uomini e Donne Oggi Giulia e Manuel Galiano si sono lasciati. La Cavaglia annuncia la rottura: “La persona che ho scelto si è rivelata un’altra persona”

The end, è finita la love story tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha rotto ufficialmente. Ad annunciarlo è stata l’ex tronista, attraverso una serie di Instagram Stories in cui ha speso parole non proprio carine sull’ex fidanzato, definendo la relazione con lui un flop. Negli ultimi giorni i due sono stati al centro del gossip dopo che si è diffusa la voce di un presunto tradimento a Ibiza di Manuel nei confronti della Cavaglia. La vicenda è stata smentita a più riprese dal diretto interessato. Al di là del chiacchiericcio ‘rosa’, la relazione è comunque giunta al capolinea.

“Mi sembra doveroso fare chiarezza sulla situazione” ha esordito Giulia, pubblicando una serie di Instagram Stories. L’ex tronista ha poi proseguito: “A quelli che mi dicono ‘non sembra che tu stia male’, vorrei solo dire che sinceramente non sono una persona che ama farsi compatire o fare pietà. Ognuno ha il proprio modo di esprimere le cose e di certo non è che se uno dentro non sta molto bene non può uscire o stare con i propri amici. Anzi io invito ad uscire”. A questo punto è giunto l’annuncio della rottura: “Detto questo io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi. Io non ho vissuto per niente bene questo periodo. Nonostante abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop. E soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata un’altra persona rispetto a quella che immaginavo di ritrovarmi al fianco”.

Uomini e Donne Oggi Manuel smentisce il tradimento, Giulia: “Ci sto male perché non penso di aver capito più di tanto”

“Non voglio sputare fango sulle persone, non è nel mio stile, ma ci sto male perché non penso di aver capito più di tanto. Passerà pazienza”, ha infine chiosato Giulia. Nessun accenno al presunto tradimento di Manuel che invece, nelle scorse ore, è tornato sulla vicenda, negando per l’ennesima volta di aver mancato di rispetto all’ex fidanzata. Fatto sta che la coppia è scoppiata.