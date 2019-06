UeD Manuel: Giulia tradita? Le ultime e perentorie dichiarazioni

UeD Manuel Galiano torna a parlare delle accuse di tradimento nei confronti di Giulia Cavaglia: le ultime e perentorie dichiarazioni dell’ex corteggiatore

Continua a tenere banco il gossip attorno a Manuel Galiano e Giulia Cavaglia, protagonisti dell’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni l’ex corteggiatore è stato accusato di aver tradito la fidanzata durante una vacanza a Ibiza. Poco fa Galiano, rispondendo ad alcuni fan su Instagram, è tornato a parlare della vicenda. Prima ha scritto un post in cui dichiara di poter tranquillamente mostrarsi a testa alta, poi ha replicato a un follower in maniera perentoria, negando di aver tradito la Cavaglia. Nel frattempo l’ex tronista si è presa una pausa di riflessione. Lei stessa ha informato i suoi ‘seguaci’ di voler concedersi del tempo per riuscire a capire bene la situazione.

“Sempre a testa alta” scrive Manuel a corredo di una foto in cui si ritrae a bordo di una piscina mentre guarda il cielo. Un messaggio chiaro. Ancor più chiaro il commento rilasciato a una fan che ha sostenuto che lui avrebbe tradito la fidanzata. “Perché hai tradito Giulia, stavate bene”, ha sussurrato la seguace. Immediata e perentoria la risposta del giovane: “Non l’ho mai fatto, tesoro”. Ora non resta che attendere le parole della Cavaglia che un paio di giorni fa è intervenuta sul caso, spiegando il perché al momento non è ancora intervenuta in maniera netta sulla vicenda: “Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare, che non so bene come risolverò, e l’unica cosa che ci tenevo a dire è che se non rispondo alle vostre domande non è per cattiveria ma perché è un momento un po’ così. Vi chiedo scusa se non vi rendo partecipi ma certe cose uno deve un attimo somatizzarle”.

UeD La frecciatina di Jack Vanore a Manuel: “Perché andare a Ibiza da soli?”

Ieri anche l’opinionista Jack Vanore ha detto la sua su Manuel e Giulia, lanciando una chiara frecciatina a Galiano: “Ma perché sentite la necessità di andare a Ibiza da soli?”. Jack ha poi aggiunto: “Spero che Manuel non abbia tradito Giulietta e che in qualche modo, sarò un eterno romantico, possano far pace e proseguire la loro relazione”.