UeD parla Jack Vanore: frecciatina a Manuel Galiano e parole su Angela

UeD parla Jack Vanore. Confidenze su Angela e Alessio (“Relazione mai iniziata”), Manuel e Giulia (frecciatina a Galiano) e Lorenzo e Claudia (“Non mi aspettavo tanta serietà da parte di Riccardi”)

Jack Vanore in confidenza. L’opinionista di Uomini e Donne ha risposto a molte curiosità dei fan, aprendo alle ormai celebri domande su Instagram dove sono fioccate richieste di chiarimenti circa i gossip degli ultimi giorni relativi alle storie di Angela Nasti e Alessio Campoli, e Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Se i primi due non hanno praticamente mai iniziato una relazione vera e propria, come ha dichiarato pure lo stesso Vanore, i secondi hanno cominciato a frequentarsi. Poi è giunto all’improvviso uno spiffero da Ibiza che sussurra di un presunto tradimento da parte di Galiano nei confronti della Cavaglia. Al momento i due non hanno ancora fatto totale chiarezza sulla vicenda e si attendono sviluppi. Intanto, sulla questione ha detto la sua Jack, non risparmiandosi.

Cosa ne pensa Vanore di Manuel e Giulia. “Questa è una domanda a cui rispondo, ma è come se rispondessi a tante altre domande simili” è stata la premessa dell’opinionista, spiegando poi che a Uomini e Donne le persone si conoscono, ma non possono stare fisicamente assieme. Come a dire, il bello viene dopo. E qui giunge una frecciatina a Manuel: “Ma perché sentite la necessità di andare a Ibiza da soli?”. Jack aggiunge: “Spero che Manuel non abbia tradito Giulietta e che in qualche modo, sarò un eterno romantico, possano far pace e proseguire la loro relazione”. Spazio quindi alla vicenda Nasti-Campoli: “Per Angela non ci sono stati proprio i presupposti di voler proseguire la conoscenza. Secondo me non è mai iniziata la relazione con Alessio. Non c’è stata la volontà”.

UeD Jack Vanore: “Farei L’Isola dei Famosi”

Vanore ha parlato anche di una coppia che naviga in buonissime acque, quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. “Assolutamente li adoro – ha detto – sono complementari tra di loro. Sono una bellissima coppia. Non mi sarei aspettato tutta questa serietà da parte di Lorenzo, complimenti al cobra”. Spazio infine a una sua eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi: “Fra tutti i reality è il più difficoltoso… Ti manca anche il cibo e uno come me che è abituato a seguire un’alimentazione equilibrata, ad avere le sue abitudini e pinco e pallino, potrebbe sclerare facilmente. Non dovrebbe essere facilissimo. Comunque sì, la farei”.