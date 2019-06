Andrea e Natalia news, primo mese insieme con dichiarazione d’amore a sorpresa!

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo Uomini e Donne tutto procede a gonfie vele!

Le news su Andrea e Natalia da un mese a questa parte sono sempre state super positive! La coppia ha fatto spuntare un sorriso sul volto dei fan sin dal primo giorno dopo Uomini e Donne. Al momento sono l’unica delle tre coppie che si è formata a maggio a resistere: sarà forse perché nessuno dei due è andato a Ibiza? L’isola spagnola sembra non portare molto bene alle coppie di Uomini e Donne, ma Andrea e Natalia non corrono questo pericolo. Non si sono separati da quando hanno lasciato insieme lo studio e salutato Maria De Filippi, vivono anche insieme a Milano e hanno progetti per il futuro. Cosa manca in questo bel quadretto? Le due paroline magiche!

Andrea e Natalia news, la coppia innamorata più che mai: “Ecco una cosa bomba”

I fan sono sempre stati molto curiosi di sapere se e quando le coppie uscite dal Trono Classico si dicevano ti amo. Ebbene, è giunto quel momento anche per Andrea e Natalia! La coppia è stata ospite della tappa a Cesenatico del Chi Summer Tour e nel backstage hanno svelato la curiosità. A parlare è stato Andrea: “La cosa bomba? Ci siamo detti ti amo”. Ha aggiunto che è successo proprio sul set di Chi, ma chissà se è davvero così oppure l’ex tronista ha voluto giocare un po’! La dichiarazione d’amore è giunta dopo un mese insieme. Eh sì, perché ieri Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne hanno celebrato il loro primo piccolo traguardo. “Un mese di noi”, ha scritto Andrea su Instagram stories postando una foto insieme a Natalia.

Andrea e Natalia si sono detti “ti amo”: i progetti per il futuro

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni condividono molti particolari con i loro fan. Per esempio, pochi giorni fa Natalia ha rivelato cosa ha pensato appena ha visto Andrea sul trono. E inoltre hanno raccontato sin dai primi giorni le loro intenzioni per il futuro: una convivenza a Milano, magari in una casa tutta per loro!