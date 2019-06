Andrea e Natalia, retroscena prima puntata: “Cosa ho pensato quando l’ho visto”

Andrea e Natalia news, la coppia continua a sorprendere: le nuove risposte ai fan

Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne non si separano più e continuano a sorprendere i loro fan. La coppia sembra essere affiatata come poche altre, sembrano stare insieme da sempre seppure si conoscano da pochi mesi come tutte le altre. Sarà forse merito del fatto che i loro sguardi appena si sono incrociati non hanno più smesso di cercarsi? Probabilmente sì e alcuni loro sostenitori lo sanno bene. Lo sa bene soprattutto uno di loro, o una di loro, che oggi ha approfittato delle domande su Instagram attivate da Natalia per chiederle qualcosa sulla prima puntata del Trono Classico. Si tratta di un retroscena quindi che risale a quando, ufficialmente, Natalia era ancora una corteggiatrice di Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta è stato presentato come nuovo tronista.

Natalia Paragoni rivela cosa ha pensato la prima volta che ha visto Andrea Zelletta

Il fan in questione ha chiesto a Natalia di essere sincera nel dire che nel momento in cui ha visto Andrea entrare nello studio di Uomini e Donne, non ci ha capito più nulla. La ragazza ha risposto così: “Io ero dietro nei camerini con Irene e la prima cosa che ho detto quando l’hanno presentato è perché non è sceso prima hahahaha Poi sono entrata per ultima in puntata e...”. I puntini di sospensione rimandano alle foto che Natalia ha postato sotto a questa risposta. Sono immagini di Andrea durante la sua prima puntata e in cui guarda di lato, probabilmente verso Natalia, prima mentre saluta Ivan e poi quando è seduta. I fan più accaniti della coppia di sicuro sapranno riconoscere i momenti meglio di chiunque altro! Per fortuna Ivan è felice con la sua Sonia oggi, altrimenti chissà cosa avrebbe pensato leggendo che Natalia ha subito avuto un debole per Andrea!

Andrea e Natalia, la prima foto insieme dopo Uomini e Donne

Tra le tante domande, in una è stato chiesto a Natalia di postare la prima foto con Andrea dopo la scelta. La ragazza però ne ha postata una che non risale esattamente ai primi momenti dopo i petali rossi. Nello scatto infatti si vede chiaramente che i look di entrambi nella foto sono diversi da quelli della scelta. Ma poco importa, perché c’è una spiegazione: “Talmente eravamo presi e catapultati in un altro mondo che non abbiamo fatto foto il primo giorno”. Dunque si tratta della prima foto di Andrea e Natalia insieme, forse, ma che non è stata scattata però il primo giorno. Cioè non subito dopo la scelta a Uomini e Donne.