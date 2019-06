Ascolti tv 24 giugno 2019: Temptation Island parte con il botto

Ascolti tv lunedì 24 giugno 2019: Temptation Island parte con il botto

Tutti aspettavano l’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Ieri, lunedì 24 giugno, abbiamo seguito le peripezie dei fidanzati e delle fidanzate nei rispettivi villaggi in Sardegna. In una cornice da sogno sono stati già tanti i colpi di scena: tra falò rifiutati e rapporti già fortemente saldati. Al centro della trama della prima puntata senza ombra di dubbi ci sono stati Jessica e Andrea, ma anche le altre coppie hanno fatto vedere sin da subito tutte le loro difficoltà nel vivere la vita di coppia. La curiosità di certo era talmente tanta che la sesta edizione dello show che mette alla prova l’amore di sei coppie è partita con il botto, ben il 22% di share e un totale di 3 milioni e 500 mila telespettatori. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha battuto così il film The Meddler in onda su Rai 1 che invece ha conquistato il 12,7% di share.

Il successo di Temptation Island: tutti i numeri e il commento del direttore di Canale 5

Davvero un grande successo quello di Temptation Island al suo esordio. Il programma ha addirittura toccato picchi del 32% di share e 4 milioni e 400 mila telespettatori. Per ogni grande risultato raggiunto, non possono mancare i complimenti del direttore di Canale 5. Ecco il commento di Giancarlo Scheri: “Il risultato di ieri dimostra solo una cosa: agli italiani Temptation Island è mancato tantissimo. È uno dei fenomeni televisivi più clamorosi e traversali degli ultimi anni, capace di infrangere lo schermo della tv e ottenere numeri record anche sul web e sui social“. Poi arrivano i complimenti al padrone di casa: “Complimenti e grazie a Filippo Bisciglia, alla produzione Fascino e a tutto il team di lavoro artistico e produttivo“.

Ascolti tv lunedì 24 giugno: non solo Temptation Island, un grande successo anche per Reazione a Catena e Caduta Libera

Un grande successo registrato dalla rete Mediaset e un altro registrato dalla rete ammiraglia Rai. Il games show dell’estate condotto da Marco Liorni sta piacendo davvero tanto al pubblico da casa. Da quando è iniziato, infatti, Reazione a Catena sta registrando un successo dopo l’altro, anche nel preserale di lunedì 24 giugno ha conquistato il 22,3% di share. Non si difende di certo male Caduta Libera che arriva al pari del suo diretto competitor, con il 22,2%.

Gli ascolti delle soap: che stanno andando

Se i palinsesti durante l’estate subiscono delle variazioni, le soap del pomeriggio di Canale 5 resistono, anche se c’è una new entry Bitter Sweet. Il Segreto, Una Vita e Beautiful continuano ad avere il loro buon seguito, così come anche la soap turca.