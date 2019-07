Andrea Zelletta, al compleanno la caduta epica di Natalia Paragoni (Video)

Compleanno Andrea Zelletta: si festeggia con una caduta di Natalia Paragoni

Ieri c’è stato il compleanno di Andrea Zelletta che ha compiuto 26 anni, e l’ex tronista di Uomini e Donne non poteva non organizzare una festa con tutti i suoi amici vecchi e nuovi; al suo fianco anche la fidanzata Natalia Paragoni che tra un festeggiamento e l’altro si è resa protagonista senza volerlo di uno dei momenti più divertenti della serata. Di cosa parliamo esattamente? Una bella caduta durante un ballo di gruppo. Natalia sta bene, chiaramente, e come lei stiamo (molto) bene anche noi che tra una risata e l’altra abbiamo potuto seguire parte dei festeggiamenti guardando le Instagram stories pubblicate sul profilo del fidanzato.

Un’altra caduta epica: Cecilia Rodriguez su una pista di pattinaggio

Il video della caduta lo trovate alla fine del post, e ci ricorda un altro momento divertentissimo che abbiamo condiviso con voi lo scorso anno, quello del capitombolo di un personaggio noto che ha fatto molto discutere al Grande Fratello Vip perché proprio durante la trasmissione condotta da Ilary Blasi ha capito di non essere soddisfatta della sua storia d’amore. Di chi parliamo esattamente? Ma ovviamente di Cecilia Rodriguez che si è presa una caduta pazzesca pattinando sul ghiaccio assieme al suo Santiago e davanti a sua sorella Belen. Detto questo – dovevamo farlo, perdonateci -, torniamo subito ad Andrea e Natalia.

Le ultime news su Andrea e Natalia, la coppia sempre più innamorata

I due sono innamoratissimi, e hanno già fatto dei passi molto importanti per essere una coppia appena nata; tra l’altro sono gli unici dell’ultimo trono ad aver resistito, vista la fine che hanno fatto Manuel e Giulia, Alessio e Angela (e per fortuna Raffaella Mennoia è intervenuta subito sulla polemica che si era scatenata). Non possiamo che augurare a questa bella coppia giorni sempre più belli e ricchi di emozioni. Sperando in qualche altra caduta epica, non pericolosa s’intende, perché in fondo un mondo senza trash che mondo sarebbe?