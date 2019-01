Cecilia Rodriguez cade davanti a Belen e Santiago: il video da non perdere

Cecilia e Belen pattinano insieme con Santiago: momenti teneri in famiglia

Cecilia, Belen e Jeremias Rodriguez non perdono mai l’occasione di stare assieme al loro Santiago, e lo stesso vale per Stefano De Martino che però questa volta c’entra poco. La protagonista assoluta di questo video infatti è Cecilia che tra le sue Instagram stories ha voluto condividere un momento che difficilmente dimenticherà: mentre stava pattinando e si stava avvicinando al suo dolcissimo Santiago è infatti caduta davanti a tutti. Una figuraccia? Non proprio, suvvia! Alla fine capita a tutti di fare qualche piroetta di troppo prima di trovarsi con la faccia a terra su una pista di ghiaccio, no?

La caduta di Cecilia condivisa su Instagram

Potete ben vederlo nel video che vi mostriamo alla fine dell’articolo: se Belen è felice e tranquilla Cecilia invece pare più tesa e infatti alla fine dopo aver gridato il nome di Santiago si è trovata a terra regalando un bel po’ di risate ai presenti. Con tanto di Shape of you di Ed Sheeran in sottofondo. Non sappiamo cos’abbia fatto Belen subito dopo perché Cecilia non ha pubblicato altri video tra le sue stories fino a qualche minuto fa: siamo convinti tuttavia che un bel po’ di risate, piuttosto che preoccuparsi, se le sia fatte anche lei.

Il video della caduta di Cecilia sul ghiaccio

Così come se l’è fatte anche lei, visto che ha pubblicato il video commentando “E sì, sono caduta” con tanto di smile divertiti dopo. D’altra parte chi se non Cecilia potrebbe prendere la vita con leggerezza, visto che tutto le sta andando per il verso giusto: gli ultimi gesti di Ignazio per lei parlano davvero chiaro e come al solito sorprendono, e anche se proprio Ignazio è intervenuto sulla polemica tra Andrea e Giulia qualche tempo fa siamo sicuri che questo non l’ha fatta preoccupare più di tanto. C’è tanta felicità insomma nella vita di Cecilia, e come potrebbe essere diversamente con un famiglia così unita e un nipotino splendido come Santiago. Non ci resta che lasciarvi al video della caduta: