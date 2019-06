Andrea e Natalia, rivelazione della coppia di UeD dopo uscita con Giulia e Manuel

Natalia e Andrea, le ultime news dopo Uomini e Donne

Più di qualcuno aveva dei dubbi sul futuro di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo Uomini e Donne perché il tronista aveva lasciato sulle spine tutti fino all’ultima puntata, e la scelta della Paragoni era tutt’altro che scontata visto il suo palese trasporto per Klaudia Poznańska. Nonostante questo la coppia nata a UeD continua a vivere felicemente la sua storia d’amore, e le stories pubblicate da Andrea sul suo profilo, e condivise anche da Natalia, lo dimostrano chiaramente: va tutto a gonfie vele, anzi va tutto molto meglio di quanto si potesse pensare. A cosa facciamo riferimento esattamente? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne, l’uscita di Andrea e Natalia con Giulia e Manuel: una passeggiata a Milano

Innanzitutto sappiate che Andrea e Natalia hanno instaurato un buon rapporto con altre coppie della trasmissione: se avete del tempo andate su Instagram e vedetevi le storie dei due in cui si vede che si sono incontrati a Milano con Giulia Cavaglià e Manuel Galiano che intanto ci servano sempre tante sorprese quando sono assieme; i quattro si sono divertiti molto, e Andrea e Manuel ci sono sembrati davvero in sintonia: hanno chiesto ai follower chi avrebbe fatto più colpo tra loro e le due fidanzate, e Andrea scherzando in macchina ha svelato che c’è un motivo per cui Natalia non ha mai la borsa con sé; qual è esattamente? A fare da facchino è lui che porta in mano tutte le cose che le servono! E non è finita qui.

Uomini e Donne gossip, Andrea e Natalia convivono

Dopo aver lasciato Giulia e Manuel i due sono andati all’Ikea e ne hanno approfittato per rispondere ad alcune domande dei fan; tra questi uno ha chiesto a Zelletta se andranno prima o poi a convivere, e la risposta è stata sorprendente, se pensate che i due stanno insieme da pochissimo tempo: “Praticamente sì – questa la risposta di Andrea –, conviviamo già. Naturalmente non è in maniera super ufficiale, però siamo a casa mia per ora. Vero, amore?”. Altro che crisi di coppia o rottura subito dopo la fine di Uomini e Donne: seppur non ufficialmente Andrea e Natalia hanno intenzione di fare le cose serie. O almeno così hanno iniziato!