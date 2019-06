Giulia e Manuel di nuovo insieme dopo la separazione: i fan in delirio

Manuel e Giulia stracotti dopo Uomini e Donne: le news sulla coppia dopo la scelta

Manuel Galiano e Giulia Cavaglià sono senz’altro una delle coppie del momento e dopo Uomini e Donne continuano a vivere felicissimi la loro storia d’amore appena sbocciata, almeno fino ad adesso e per come sembra, senza gelosie o pretese eccessive. Non sappiamo quale sarà il loro futuro e se dureranno fino al punto da decidere di mettere su famiglia e di andare a convivere come altre coppie nate nel programma, ma è certo che per il momento stanno benissimo assieme, e questo nonostante le critiche di chi voleva fermamente che la Cavaglià scegliesse Giulio Raselli, senz’altro tra i candidati al trono della prossima stagione. Quali sono le ultime news sulla coppia? Ve lo diciamo subito.

Giulia e Manuel di nuovo insieme dopo la separazione: la distanza non è un ostacolo

Manuel e Giulia non abitano lontano l’uno dall’altra perché in 30-40 minuti di macchina – come ha anche sottolineato Giulia su Instagram qualche tempo fa – riescono a raggiungere le rispettive città. L’ultima volta li abbiamo lasciati che si erano separati perché lui era tornato a casa sua, mentre oggi li rivediamo di nuovo assieme con lui che abbraccia lei e lei che gli risponde in modo romantico su Instagram: insomma i soliti messaggi d’amore e carinerie varie che si scambiano le coppie d’innamorati, ovviamente con tanto di reazione da parte dei fan. Sì, perché chi segue la coppia sta commentando il post che vedete qui sotto sottolineando quanto i due insieme stiano bene e che Giulia ha fatto la scelta giusta (come dar loro torto, visto che la sintonia si è notata sin dall’inizio).

Quale futuro per Manuel e Giulia dopo Uomini e Donne?

Dite che saranno chiamati per Temptation Island Vip? Ormai il cast dell’edizione che sta per partire è stato svelato, e di loro non c’è alcuna traccia; non è da escludere però che Maria De Filippi e la sua squadra autoriale abbiano pensato proprio alle coppie di Uomini e Donne appena formatesi per la versione “d’élite” del programma. La presenza di Giulia e Manuel sarebbe senz’altro gradita dai fan della trasmissione perché – come ricorderete senz’altro – il caratterino di lui si sposa perfettamente con le dinamiche che s’innescano nel villaggio. Quale futuro li attende? Chissà! Noi ovviamente vi terremo aggiornati.