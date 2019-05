Giulia Cavaglia, la scelta è Manuel Galiano: tanta commozione

Giulia Cavaglia sceglie Manuel Galiano a Uomini e Donne

Oggi in diretta Giulia Cavaglia fa la sua scelta a Uomini e Donne. Questa stagione del Trono Classico si conclude proprio con la fine del percorso dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, divisa tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. La tronista ha scelto per questo evento così importante un lungo vestito rosa e un’acconciatura laterale. Giulia è apparsa particolarmente in ansia sin dall’inizio della puntata, sebbene inizialmente abbia dichiarato di stare bene. Ovviamente prima della scelta, la Cavaglia fa un ringraziamento speciale a Maria De Filippi, che l’ha sempre sostenuta e aiutata a crescere. Ma non solo, ringrazia anche la redazione e, in particolare, Alessia. Giulia sceglie Manuel, sorprendendo una bella fetta di pubblico. Sono tanti coloro che avevano dato per scontato che lei avrebbe scelto Giulio. Ma sin dall’inizio Galiano ha rapito l’interesse della tronista, tanto che dalla prima puntata molti telespettatori avevano già dato per scontata questa scelta.

Durante il percorso come corteggiatrice di Lorenzo non entrò particolarmente nel cuore dei telespettatori, a differenza della sua ex rivale Claudia Dionigi. Nel ruolo di tronista ha letteralmente conquistato il pubblico di Canale 5. Sin da subito ha mostrato il suo interesse nei confronti di Manuel, che già aveva conosciuto qualche tempo fa in un locale. Ma l’entrata in scena di Giulio ha cambiato un po’ le carte in tavola. Raselli è subito piaciuto al pubblico, tanto che una grande fetta ha tifato per lui fino all’ultimo secondo. Nonostante ciò, Manuel ha comunque avuto i suoi fan pronti ad appoggiarlo in qualsiasi situazione. A sostenerlo ci ha pensato anche Gianni Sperti.

Giulia Cavaglia, la sua scelta è Manuel Galiano: l’abbraccio con Tina Cipollari

“Ad oggi penso di voler togliere ogni tipo di barriera e credere in noi, quindi tu sei la mia scelta”, dichiara Giulia rivolgendosi a Manuel. Lui vorrebbe darle una risposta, ma non riesce a trattenere l’emozione. Lei lo prende dalle mani e inizia a baciarlo. Scendono, in quest’ultima puntata, i petali rossi. I due si lasciano andare a tantissimi baci e non riescono a trattenere la commozione, per la felicità. Inaspettatamente arriva l’abbraccio tra Manuel e Tina Cipollari: “Sono felice per voi”.