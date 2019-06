Temptation Island coppie: presentati Nunzia e Arcangelo, previste scintille (Video)

Coppie Temptation Island, il video di presentazione di Nunzia e Arcangelo

Tra le coppie di Temptation Island ci saranno anche Nunzia e Arcangelo, come apprendiamo da un video appena pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione cult dell’estate di Canale 5. I due promettono scintille, forse più delle altre coppie, visto che lui in particolare ha detto qualcosa di troppo che ovviamente ha fatto esplodere i commenti sul Web. A cosa facciamo riferimento per la precisione? Arcangelo vive seguendo il motto del carpe diem, e intende per questo vivere al massimo ogni attimo della sua vita per non avere rimpianti: a dirlo è stato proprio lui nel filmato che trovate alla fine del post, in cui si vedono sia lui sia Nunzia presentarsi al pubblico prima della partenza.

Temptation Island, Arcangelo: “La vita è una e dev’essere vissuta”

“Lei – queste le parole di Arcangelo – è la persona più importante della mia vita, ok, ma non vuol dire che dev’essere l’unica. La vita è una, giusto? E dev’essere vissuta”. Per molti questo commento non fa ben sperare sulla durata della relazione ma ricordiamo che una dichiarazione del genere può voler dire tante cose e magari far riferimento alla possibile gelosia eccessiva di Nunzia. Lei dal canto suo si dice intenzionata ad affrontare Temptation Island e l’ostacolo delle tentatrici per capire davvero se dopo tredici anni di vita assieme Arcangelo è davvero l’uomo con cui costruire una famiglia: comprendiamo che il programma è una grossa opportunità per i partecipanti ma bisogna aspettare proprio tutto questo tempo, e proprio una trasmissione tv, per capire se si è affini oppure no? Mistero.

Nunzia a Temptation Island: “Me ne ha fatte passare tante”

“Dopo tredici anni – queste le parole di Nunzia – il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante e spero che quest’esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho per iniziare anche a desiderare una famiglia con lui”. Alle spalle di questa coppia insomma c’è qualcosa che fa molto soffrire Nunzia: si tratterà di tradimenti? Oppure di qualcosa di più soft? Nunzia ci sembrava molto provata in realtà, ed è per questo che sulla loro storia nutriamo forti perplessità. E voi? Che idea vi siete fatti? Vi lasciamo al video: