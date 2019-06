Giulia e Manuel si separano: le ultime news sulla coppia di Uomini e Donne

Manuel e Giulia lontani, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne torna a casa

No, non si sono lasciati – precisiamolo subito – ma si sono semplicemente separati: sapete bene infatti che Giulia Cavaglià e Manuel Galiano non vivono nella stessa città e che almeno per il momento non c’è alcuna ipotesi concreta di convivenza (giustamente, aggiungiamo noi, visto che si conoscono da poco e una scelta del genere sarebbe quantomeno avventata). La coppia di Uomini e Donne continua a vivere felice la sua storia d’amore dopo la trasmissione, e nonostante le critiche feroci che si son levate contro l’ex tronista dopo la sua scelta stanno davvero bene insieme, così come starà benissimo Giulio Raselli quando, dimenticata lei, tornerà a settembre come uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne (volete che Maria De Filippi e il suo staff non ci abbiano già pensato?). Cos’è successo esattamente?

Giulia e Manuel, una coppia felice dopo UeD

Abbiamo appreso tutto da Instagram, dove tra una Instagram stories e l’altra Giulia e Manuel ci hanno fatto capire che si sarebbero separati anche se – hanno aggiunto entrambi, chi prima chi dopo – che si sarebbero rivisti molto presto. “Buongiorno – queste le parole della Cavaglià, distesa sul divano con le gambe appoggiate su Manuel –, stamattina sono ancora col mio uomo e purtroppo oggi se ne va. Che barba! Tanto torna presto, gli mancherò troppo!”. “Non tornerò mai più, ragazzi! Mai più!”, ha risposto simpaticamente Manuel confermando con sguardi e sorrisi che sta benissimo con la nuova fidanzata. “Sono scappato, ragazzi – ha detto subito dopo in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram –! Sono riuscito a scappare! Mia cara Giulia, sono arrivato! Ci vediamo presto!”.

Quale futuro per Giulia e Manuel?

La coppia di Uomini e Donne insomma vive felice questa storia d’amore appena sbocciata, e sembra farlo (giustamente) senza troppe pretese o progetti. Speriamo che continueranno a stare così bene assieme perché sono entrati subito in sintonia nel programma e sarebbe un peccato se quest’innamoramento non si trasformasse in qualcosa di più. Anche perché ricordiamo che ci sono ben due Temptation Island alle porte e non poter vedere entrambi alle prese con tentatori e tentatrici, ammesso che saranno contattati dalla redazione di Uomini e Donne, non ci piacerebbe affatto visto il loro caratterino.