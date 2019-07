Andrea e Natalia, presto una famiglia? Lei sorprende: “Può darsi che c’è già”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati e se ci seguite assiduamente saprete già che le loro storie Instagram lo dimostrano con estrema chiarezza; i due sono affiatatissimi, condividono davvero tutto e lei – cosa tutt’altro che scontata – va d’amore e d’accordo con i genitori e gli amici di lui: forse possiamo dire, senza ritenerlo un azzardo, che sono la coppia migliore dell’ultima stagione di Uomini e Donne, e anche tra le più belle uscite dal programma di Canale 5: cosa di cui ci eravamo accorti sin dall’inizio in realtà, visto che Natalia e Andrea si son guardati da subito con gli occhi degli innamorati. Le ultime dichiarazioni della Paragoni su Zelletta d’altra parte ne sono un’ulteriore conferma.

Andrea e Natalia, presto una famiglia? “Può darsi che c’è già”

Ieri Andrea ha parlato di una persona a lui cara scomparsa e del suo rapporto con Klaudia Poznańska soffermandosi anche su alcune domande relative alla sua volontà di metter su famiglia con Natalia; Zelletta ha risposto affermativamente sostenendo che non avrebbe alcun problema, e subito dopo è stata Natalia a rilasciare delle dichiarazioni ancor più chiare e che siamo sicuri faranno molto discutere: “Andrea – queste le parole della Paragoni – mi ha passato la palla della questione ‘famiglia’: io la farei una famiglia, però devo ancora un po’ conoscerlo il signorino, anche se ormai conosco un pochettino come ragiona. E sì la farei; può darsi – ed è la dichiarazione che segue che ci ha spiazzato – che c’è già questa famiglia, può darsi di no. Sì, io lo farei con lui… Perché sì! Adesso non si deve montare la testa però lui… Devi ancora… Campa cavallo! Lo sto facendo penare ancora per avermi fatto penare a me. Comunque, amore, sei tu che ne parli tanto, eh! Non fare finta di niente!”.

News Andrea e Natalia, la coppia sempre più affiatata

Parlare di figli al momento sembra abbastanza prematuro, o meglio ci sembrava fosse così perché sarebbe meglio capirsi fino in fondo ed evitare di fare un passo più lungo della gamba; il fatto che Natalia e Andrea siano così convinti ci ha però sorpresi davvero, soprattutto quando lei sostiene che “c’è già questa famiglia”. Cos’ha voluto dire? Sta nascondendo qualcosa? Arriveranno presto delle belle notizie? Chissà; se non sarà subito comunque tenetevi pronti perché abbiamo come l’impressione che questa tanto chiacchierata famiglia non tarderà ad arrivare. Scommettiamo?