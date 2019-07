Andrea Zelletta: “Ci ha lasciato presto”, poi amore per Natalia e rapporto con Klaudia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta felici dopo Uomini e Donne: la coppia verso Temptation Island Vip 2?

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono innamoratissimi dopo Uomini e Donne, e – come i fan ben sapranno – lei è riuscita anche a instaurare un bel legame con i parenti e gli amici di lui. Si tratta forse della coppia più bella di questa stagione, a cui auguriamo tantissima fortuna e soprattutto… tanta voglia di partecipare a Temptation Island Vip 2 perché vorremmo vederli alle prese con tentatori e tentatrici! Anzi, diciamola proprio tutta: lo vogliamo soprattutto per Natalia perché in fondo a dover guardare baci e bacetti con le corteggiatrici di Andrea è stata lei, mentre lui, beato, continuava a fare il tronista. Di questo e di molto altro ancora Andrea ha parlato in una serie di domande e risposte che ha pubblicato su Instagram e che ovviamente non potevamo non condividere con voi, anche perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato non solo del trono ma anche di una sua zia venuta a mancare presto e di Klaudia Poznańska. Veniamo subito al dunque.

Andrea Zelletta, il dolce ricordo per la zia scomparsa

“Il tatuaggio con il nome che hai sul gomito – questa una delle domande che avrà colpito maggiormente Andrea – a chi è riferito?”. “Mia zia – ha risposto l’ex tronista –… una persona che ci ha lasciato troppo presto… una persona troppo importante per tutta la mia famiglia”. Tante volte in effetti un tatuaggio non ha un significato banale ma vuol dire qualcosa in più, e questo sembra essere proprio il caso. Andrea si è poi soffermato sul suo percorso a Uomini e Donne sottolineando di non aver ricevuto pressioni da parte di nessuno sulla scelta e di non avere rimpianti; certo è che Natalia gli sta facendo pagare tutto: “Io – queste le parole di Zelletta – ho seguito sempre il mio istinto… Posso garantirvi che me le sta facendo pagare tutte. Comunque rifarei tutto dall’inizio alla fine”. E Klaudia?

Andrea e Klaudia si sono rivisti dopo Uomini e Donne?

Lo immaginavamo ma Andrea lo ha ribadito con forza: no, non si sono rivisti, anche se si era affezionato parecchio a lei: “Perché – queste le sue parole in risposta a chi gli ha chiesto come mai avesse pianto davanti alla Poznańska – le emozioni non si controllano… Quattro mesi di percorso sono davvero lunghi… Sono umano e non riesco a trattenere le emozioni, belle e brutte che siano… Bisogna trovarsi nella situazione per capire…”. Adesso comunque tutto è passato, e Andrea si dice felice: “Ora – questa una delle tante domande dei follower – puoi dire di essere decisamente innamorato di Natalia?”. “Follemente”, la sua risposta. Cosa volere di più dalla vita?