Grande Fratello Vip 4, ex tronista pronto a partire: le nuove dichiarazioni

Lorenzo Riccardi al Gf Vip 4? Tanti i pettegolezzi

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Ormai non si fa altro che parlarne, visto che il suo nome vien fuori sempre a ogni indiscrezione pubblicata sui concorrenti del reality show di Canale 5 che quest’anno – come ormai saprete tutti – sarà condotto da Alfonso Signorini. Non vi sono certezze al momento, anche perché è un po’ presto per averle, ma non escludiamo quest’ipotesi per due motivi: il primo è che non è certo raro che al Grande Fratello partecipino ex tronisti o corteggiatori di Uomini e Donne; il secondo riguarda invece proprio Lorenzo che sarebbe un ottimo acquisto per il programma: battuta sempre pronta, fan base agguerrita e caratterino niente male, sebbene a volte insopportabile, Riccardi avrebbe senz’altro qualcosa da dire al pubblico.

Grande Fratello Vip 4, Lorenzo Riccardi nuovo concorrente? Nuova risposta ai pettegolezzi

Sull’argomento era già intervenuto lui una volta senza smentire i pettegolezzi; a quella risposta seguirono le dichiarazioni di Claudia Dionigi che parlò appunto dell’eventualità che il suo fidanzato partecipasse al reality show. Oggi a parlare è di nuovo lui che ancora una volta ha condiviso su Instagram una domanda relativa alla sua partecipazione senza dare però certezza alcuna: “Gf Vip?”, gli hanno chiesto; “Si vedrà”, ha risposto lui aggiungendo uno smile con l’occhiolino, un cobra e un bicipite. Mistero, tanto mistero insomma sulla sua presenza, anche se il fatto che sia voluto intervenire sulla vicenda la dice lunga.

Le ultime polemiche su Lorenzo dopo le critiche all’organizzazione della Sardegna

Intanto non si placa la polemica sulle ultime dichiarazioni che ha rilasciato sulla Sardegna che hanno scatenato l’ira di molti utenti, non solo di quelli sardi, e sulle quali è intervenuto lui stesso successivamente per chiarire tutto e calmare gli animi. Una partenza non proprio positiva per un’eventuale Gf Vip 4 ma siamo sicuri che il pubblico saprà perdonarlo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.