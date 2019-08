UeD, Lorenzo Riccardi: continua la polemica, l’ex tronista bersagliato

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi bersagliato dopo le polemiche sulla Sardegna

Lorenzo Riccardi durante il suo percorso a Uomini e Donne non ne ha mai sbagliata una, sia come corteggiatore sia come tronista perché in fondo nonostante le sue scelte poco comprensibili è sempre stato sé stesso e si è comportato seguendo le sue sensazioni e i suoi sentimenti. Parlando della Sardegna non si può dire però che abbia usato le parole e i toni giusti, visto che a prescindere da ciò che si può pensare sulla regione certe proteste vanno fatte nei tempi, coi modi e nei luoghi opportuni, soprattutto se sei un influencer e la tua opinione potrebbe danneggiare il lavoro di tanti (che comunque dovrebbero attrezzarsi).

Lorenzo Riccardi, pioggia di accuse su Instagram

Le parole di Lorenzo non sono andate per niente giù ai suoi follower e a molti utenti sardi che ormai lo bersagliamo da giorni e lo accusano di non aver avuto rispetto della loro regione; basti dare un’occhiata ai commenti all’ultima foto che ha pubblicato per capire che la polemica non si è placata e che forse da Lorenzo ci si aspettavano parole diverse da quelle che ha usato dopo lo sfogo. “Ma perché – questo è solo uno dei commenti sotto al post di Riccardi – fai la faccia da cane bastonato? Vuoi trasmettere pena? O hai paura di perdere molti follower e quindi di perdere soldi? Ma svegliatevi tutti!”. È palese insomma il malessere generale dovuto alle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Sfogo Lorenzo Riccardi Sardegna, pareri contrastanti

Non tutti comunque sono dell’idea che Lorenzo abbia sbagliato e che quindi abbia esagerato perché in fin dei conti è un comune cittadino e ha tutto il diritto di protestare. Non sappiamo come si evolverà la faccenda e se finirà presto nel dimenticatoio; di certo Lorenzo ha imparato che prima di pubblicare storie di questo tipo dovrà pensarci bene e contare fino a cento.