Lorenzo Riccardi, bufera per post su Sardegna: il tronista spiazzato interviene

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi polemico in Sardegna

Lorenzo Riccardi è in vacanza in Sardegna con Claudia Dionigi, e in alcune storie recentemente pubblicate su Instagram ha parlato di alcuni problemi che hanno avuto durante la permanenza; il messaggio dell’ex tronista metteva in evidenza una certa insofferenza per quello che gli era capitato – soprattutto per l’assenza di parcheggi – ma al tempo stesso si capiva che alcune dichiarazioni erano dette con una certa ironia. Il punto è che l’intervento di Lorenzo è terminato con parole che avrebbe potuto risparmiarsi: “Se dovete andare in vacanza – questo il discorso di Riccardi – non andate in Sardegna quest’anno perché, ragazzi, è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa”. Comprendiamo la delusione ma è ovvio che con questi toni un sardo o chiunque tenga minimamente al turismo in Sardegna avrebbe risposto malissimo.

Lorenzo Riccardi, è bufera: l’ex tronista costretto a chiarire

Non per niente Lorenzo è stato costretto a chiarire le sue posizioni e a intervenire con un post scritto sempre tra le sue storie Instagram: “Forse – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne – non è stato chiaro a qualcuno: la Sardegna è un posto stupendo… e se ho fatto le storie per quanto riguardo ai parcheggi è perché spero che persone in alto vedano quello che pubblico per migliorare la situazione. Tutto qui! E l’acqua sarà pure fredda ma era per ridere. Non prendete tutto alla lettera”. Pace fatta con i follower? Potrebbe essere come no.

Grande Fratello Vip, Lorenzo nuovo concorrente?

Di quasi certo c’è che Lorenzo potrebbe essere presto notato non più l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ma uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip; non abbiamo sicurezze in merito ma il suo nome è stato fatto tante di quelle volte che lo diamo quasi per scontato, e comunque se fosse vero Alfonso Signorini avrebbe fatto un affare: fatta eccezione per questo scivolone sulla Sardegna, Lorenzo si è sempre fatto notare infatti per la sua simpatia e per il suo caratterino davvero niente male, perfetto non solo per conquistare Claudia (e Giulia Cavaglià ai tempi del trono) ma anche per farsi notare in un programma televisivo.