Grande Fratello Vip concorrenti, Lorenzo Riccardi è pronto: la risposta inattesa

Concorrenti Grande Fratello Vip, da Uomini e Donne arriva Lorenzo Riccardi

Come sapete, i concorrenti del Grande Fratello Vip e in genere i partecipanti di qualsiasi reality show sono prima provinati tra tanti aspiranti e solo in un secondo momento vengono confermati dalla squadra autoriale; vi ricorderete in effetti dei molti scartati dell’ultima ora che hanno protestato sui social e non solo per non essere stati scelti, anche criticando aspramente il programma a cui avrebbero voluto prender parte. Non sappiamo se Lorenzo Riccardi, la cui partecipazione al Gf Vip ci sembra ormai scontata, verrà escluso alla fine ma siamo convinti che almeno lui, nel caso non dovesse andare tutto per il verso giusto, non reagirà come certi Vip o presunti tali che ci siamo dovuti sorbire negli anni.

Grande Fratello Vip concorrenti, Lorenzo risponde al gossip

Perché diamo per scontata la partecipazione di Lorenzo al Grande Fratello Vip? Sul suo conto c’erano già tante voci di corridoio ma oggi abbiamo già una certezza in più; Lorenzo parteciperebbe senz’altro al Grande Fratello, e a confermarlo è stato proprio lui in una delle sue ultime storie Instagram rispondendo alla domanda di un follower: “Ho letto – questo ciò che gli è stato chiesto – che farai il Gf Vip, è vero? Speriamo”; Riccardi si è limitato a rispondere con un “Vedremo…” che ci dice da una parte che è stato contattato, dall’altra che non rifiuterebbe.

Perché Lorenzo sarebbe un ottimo concorrente del Gf Vip

Riccardi sarebbe senz’altro un personaggio perfetto per il Grande Fratello Vip perché affronterebbe l’esperienza con la grinta e la semplicità che lo hanno sempre contraddistinto, senza fare giochi e giochetti a favor di telecamera, e soprattutto portando un bel po’ di risate in questa prima edizione condotta da Alfonso Signorini. Al momento non abbiamo certezze della sua partecipazione ma dubitiamo che il direttore di Chi si lascerà sfuggire un concorrente del genere.