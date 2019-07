Grande Fratello Vip, la reazione di Claudia alla partecipazione di Lorenzo

Concorrenti Gf Vip, Lorenzo Riccardi super favorito?

Stando alle ultime indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip pare che a prendervi parte sarà anche il divertentissimo Lorenzo Riccardi, per i fan Lollo, che da quando ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne continua ad essere protagonista delle avventure televisive del piccolo schermo. Non abbiamo la certezza che Lorenzo prenderà parte alla prima edizione del Gf Vip condotta da Alfonso Signorini ma ci metteremmo quasi la mano sul fuoco dopo le ultime parole dell’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, ora felicemente fidanzato con Claudia Dionigi.

Grande Fratello Vip cast, Claudia Dionigi sulla partecipazione di Lorenzo

Recentemente Lorenzo ha risposto a una domanda dei fan sulla sua partecipazione al Gf Vip e il fatto che non abbia dato la smentitail fatto che non abbia dato la smentita ci ha subito dato da pensare; anche se la sua partecipazione non fosse messa in conto da Signorini inoltre siamo proprio noi a chiedergli di pensarci seriamente perché Lorenzo sarebbe senz’altro un ottimo acquisto. Data per scontata la sua partecipazione, i fan della coppia hanno iniziato a tempestare Claudia di domande sulla sua reazione all’eventuale ingresso in Casa del ragazzo, e la risposta non poteva che essere quella che abbiamo letto.

La reazione di Claudia all’ingresso di Lorenzo nella Casa del Gf Vip

“Se Lollo partecipa al Gf – questa la domanda di un follower alla Dionigi su Instagram – come fai senza di lui?”. “Se dovesse partecipare – questa la risposta di Claudia – ovvio che mi mancherà tantissimo; lo guarderò a ogni ora del giorno sicuramente, per forza non avrei alternative”. Claudia e Lorenzo sono una coppia affiatata e innamorata: di certo il Grande Fratello fortificherà entrambi e non avrà alcun influenza negativa sul loro rapporto. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la squadra autoriale di Alfonso Signorini.