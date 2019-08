Er Faina a Temptation Island Vip, Deianira perde la pazienza: le ultime accuse

Temptation Island Vip, Er Faina e la fidanzata Sharon Macrì a sorpresa tra le coppie

La partecipazione di Er Faina a Temptation Island Vip è stata accolta dal pubblico con molta sorpresa perché in parecchi credevano che non avrebbe mai accettato di partire per un’esperienza del genere. Pareri piuttosto strani, permettetecelo, perché di mezzo ci sono una vacanza in un villaggio di lusso, un cachet che non passa di certo inosservato e comunque se non ci fossero stati né l’uno né l’altro ci sarebbe stata da considerare senza dubbio la popolarità che un programma del genere ti offre; Er Faina quindi non aveva motivo di rifiutare, e forse neanche immaginava che sarebbero piovute critiche a non finire sulla sua partecipazione: pensate che a intervenire è stata persino Tina Cipollari dopo aver appreso del cast della seconda edizione di Temptation Island Vip.

Deianira Marzano contro Damiano Er Faina: “Burattino!”

Ad attaccare Damiano è stata recentemente anche Deianira Marzano, opinionista Web ospitata numerose volte da Barbara d’Urso e finita spesso al centro dell’attenzione per il gossip lanciato su alcuni personaggi, ad esempio su Manuel Galiano, che le hanno causato parecchie grane. Deianira ha pubblicato una storia molto chiara contro Er Faina e non si è risparmiata affatto: “Damiano Er Faina – così ha esordito la Marzano –, ma chi li deve muovere i fili? Che qua l’unico burattino sei tu!”. A cos’avrà voluto fare riferimento Deianira con il termine burattino? Forse al fatto che Er Faina secondo molti è stato un opportunista?

Le ultime accuse a Damiano Er Faina: il concorrente escluso da Temptation Island Vip?

Intanto la polemica sul partecipante è esplosa e difficilmente si placherà perché giorno dopo giorno vengono fuori dichiarazioni sempre più inaccettabili che Damiano ha rilasciato su questo o quest’altro argomento: pensate alle considerazioni che ha pubblicato su Barbara d’Urso oppure a quanto detto sugli omosessuali. Al momento Mediaset non ha preso ancora una decisione sulla richiesta del Web di escludere lui e la fidanzata Sharon dal programma e non è detto che lo farà. Vi terremo aggiornati!