Temptation Island Vip, Tina Cipollari contro Er Faina

Temptation Island Vip, Tina Cipollari si schiera contro Er Faina e ci va giù pesante

Niente, non c’è proprio nulla da fare. Nessuno sembra volere Er Faina, la star del web, a Temptation Island Vip. Tutti gli stanno dando contro, da ex tronisti a utenti del web e ora ci si è aggiunta anche Tina Cipollari. Poco fa, infatti, la famosa opinionista di Uomini e Donne, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story che non lascia dubbi. Anche lei non gradisce il famoso yotuber romano. Damiano Coccia, questo il suo vero nome, per tanti sta risultando incoerente. Si, perché lui ha sempre fatto ben intendere di non amare la televisione italiana e suoi personaggi. Come sicuramente saprete, infatti, il giovane purtroppo non ha risparmiato insulti nei confronti di volti noti come per esempio Barbara d’Urso, Alessandra Celentano, il Ken Umano e Fedez. In tanti, dunque, si stanno domandando se le parole che ha sempre ripetuto rispecchiassero i suoi pensieri. Perché lui, Er Faina, è sempre andato controcorrente ed è proprio questo che lo ha fatto vincere e guadagnare popolarità. Lui che registrava dei semplici video dalla sua cucina di casa ed esprimeva la sua opinione molto spesso in modo colorito facendo sempre capire che i follower e la notorietà poco gli interessano. La domanda che in tanti si pongono ora è questa: ma Damiano ci è o ci fa?

Tina Cipollari si piazza contro Er Faina, le cose potrebbero cambiare?

Tina Cipollari è un nome forte di Mediaset e specialmente dei programmi di Maria De Filippi. È lei infatti una delle colonne portanti dello stesso Uomini e Donne. E dunque, l’opinionista è andata ad affiancarsi ad altri che sono andati contro Er Faina, come per esempio Francesco Chiofalo, e tramite un’immagine e una breve scritta sulle sue Instagram Story ha detto la sua senza lasciare dubbi. Neanche lei è così convinta della partecipazione dello youtuber romano a Temptation Island Vip. Il dissapore nei confronti della presenza di Er Faina nel programma di Maria De Filippi si sta facendo sempre più importante e pesante. In tantissimi infatti sono convinti che la star del web rischierebbe addirittura di essere espulso dall’edizione vip di Temptation Island. Cosa succederà ora? Le ‘parole’ di Tina influiranno in questo probabile cambiamento? Chissà! Intanto, vi lasciamo all’immagine che l’opinionista ha postato sui social.

Francesco Chiofalo e il pensiero su Er Faina: “Ha deluso tutti”

Ieri, Francesco Chiofalo ha detto la sua proprio su quanto sta accadendo. L’ex protagonista di Temptation Island si è detto deluso dal comportamento della webstar romana: “Il problema è che lui ha deluso tutti noi che lo seguivamo e che lo credevamo, ci siamo tutti sentiti presi in giro. Abbiamo capito che lui quelle cose che diceva contro il sistema e la tv le diceva solamente per prendere follower. Lui non crede in quello che fa. […] Quello che voleva lui era la visibilità, per 4 follower venderebbe la madre”.