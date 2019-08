Temptation Island Vip news: Francesco Chiofalo attacca Er Faina

Temptation Island Vip news: le parole di Francesco Chiofalo contro Damiano Er Faina

Da quando, ieri, sono state svelate le sei coppie che prenderanno parte a Temptation Island si è innalzata una grandissima bufera. Il pubblico affezionato al programma ha storto il naso quando ha scoperto che nel cast è presente Er Faina, la star del web, che parteciperà insieme alla sua fidanzata. Ma, come mai la gente ha avuto questa reazione? Per chi non lo sapesse, Er Faina è un personaggio diventato famoso sul web grazie alle sue video denunce pubblicate su Facebook. Damiano Coccia, questo il suo vero nome, è un ragazzo di Roma che ama dire la sua su vari argomenti e lo fa usando spesso molta enfasi. Purtroppo però lo youtuber ha peccato di aver esagerato un pochino parlando di alcuni personaggi famosi, appartenenti proprio alla Mediaset, come Barbara d’Urso e Alessandra Celentano. E per questo motivo il popolo del web, quasi interamente, si è schierato contro di lui. Per loro, Er Faina non dovrebbe partecipare a Temptation Island. Ma, non è finita qui. Oggi contro di lui ci si è messo anche Francesco Chiofalo che ai suoi follower ha voluto dire cosa pensa di tutta questa situazione che si è creata.

Francesco Chiofalo: “Cosa penso di Er Faina? Un venduto”

Oggi il famoso Lenticchio ha fatto un ask su Instagram e ovviamente qualcuno, incuriosito dalla situazione, gli ha chiesto di esprimere un pensiero su Er Faina. Francesco Chiofalo ci è andato giù pensante facendo intendere di non aver gradito la decisione del giovane romano: “Cosa penso su Er Faina? Penso che è venduto, una delusione uomo. Cioè, nel senso, lui ha sempre criticato la televisione italiana facendo credere che non gliene fregasse nulla della popolarità e dei follower perché lui è un uomo di sani principi a cui non interessa nulla di tutto questo. Diceva queste cose strumentalizzandole per prendere follower, visibilità e prendere consensi ma in realtà lui queste cose non le pensava. Quello che voleva lui era la visibilità, per 4 follower venderebbe la madre. Ha detto che lui la sua ragazza neanche la taggava nelle foto, l’aveva scelta non famosa e addirittura l’ha scritto sotto ad un post, perché a lui della tv e della notorietà non interessa. Perché lui è Er Faina. Invece appena gli propongono di fare tv, improvvisamente si dimentica di quello che ha detto per 10 anni e per 4 spicci e un po’ di tv si è venduto lui ed ha venduto pure la ragazza”.

Lenticchio deluso da Er Faina: “Noi gli credevamo!” e difende

Francesco Chiofalo ha poi continuato così: “Il problema è che lui ha deluso tutti noi che lo seguivamo e che lo credevamo, ci siamo tutti sentiti presi in giro. Abbiamo capito che lui quelle cose che diceva contro il sistema e la tv le diceva solamente per prendere follower. Lui non crede in quello che fa. Lui è un buffone, è un pagliaccio. È un buffone che se gli avessero proposto di fare il tronista o il Grande Fratello ci si sarebbe subito tuffato. Perché non è vero che a lui non interessano queste cose, per fare tv lui venderebbe la ragazza e pure la madre. Critica Denis Dosio e altra gente, ma almeno Denis Dosio crede in quello che fa, tu invece no. Sono sincero, dopo questa notizia gli ho tolto il segui, per me è un pagliaccio, un venduto”.

La proposta di Francesco: “Togliamogli tutti il segui”

“Quando ho saputo la notizia io gli ho levato il segui” – ha detto Lenticchio ridacchiando – “Allora vi faccio una proposta, toglietegli il segui, ragazzi. Facciamolo scendere di 200/300 mila followers, tanto a lui queste cose non interessano. O forse si?“. Per ora, Er Faina ha fatto delle dichiarazioni ma non ha ancora risposto direttamente a Francesco che, intanto, ha voluto fare una precisazione: “Sia chiaro che non ce l’ho con la redazione di Uomini e Donne o con chi lo ha chiamato per Temptation. Io critico lui che ha rubato tutti questi seguaci dicendo cose che non pensava”.