Er Faina a Temptation Island Vip: scoppia la polemica

Temptation Island Vip, la presenza di Er Faina fa discutere. Ecco che cosa sta succedendo in queste ore

Poche ore fa tramite il profilo social del programma sono state svelate quali sono le sei coppie che stanno per partecipare a Temptation Island Vip. Dopo l’annuncio, però, è scoppiata una grandissima polemica che riguarda uno dei concorrenti. Tra le coppie vip che presto partiranno per il viaggio dei sentimenti c’è quella formata da Er Faina e la sua fidanzata. E proprio questo ha fatto storcere il naso a parecchi utenti affezionatissimi al programma. Il motivo è presto detto. Damiano Coccia, detto Er Faina, è una star del web ritenuto però molto particolare. Spesso e volentieri, infatti, si è sentito parlar di lui per i suoi video denuncia postati su facebook e per i suoi modi di fare giudicati un po’ ‘tamarri’. Damiano, però, riesce anche a strappare delle risate proprio grazie al suo amatissimo atteggiamento romanesco e per questo motivo è anche molto seguito e piano piano è riuscito a diventare una vera e propria celebrità del mondo social. Grazie alla sua popolarità il ragazzo, infatti, è apparso anche in programmi molto seguiti come Avanti un Altro e Le Iene.

Er Faina a Temptation Island Vip, gli utenti del web: “Incoerente”

Ma perché la gente non vuole Er Faina a Temptation Island Vip? Ve lo spieghiamo subito! Damiano, infatti, nel tempo ha postato qualche video dove esprime la sua opinione su alcuni personaggi pubblici e tra i tanti c’è anche Barbara d’Urso. Diciamo che le parole di Er Faina nei confronti di alcuni programmi e personaggi televisivi non sono state molto gentili. Insomma il messaggio che ha spesso fatto passare è proprio quello di non gradire alcuni contenuti che proprio la tv nostrana offre al suo pubblico. Per questo motivo, la notizia della sua partecipazione a Temptation Island Vip ha sconvolto davvero tutti. Secondo tante persone, il comportamento di Er Faina è scorretto ma soprattutto incoerente, perché non in linea con quello che sembra essere il suo pensiero. Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato, poi, Trash Italiano che sul suo profilo Instagram ha postato un video dove si vede proprio lo youtuber mentre insulta Barbara d’Urso, il Ken Umano e Fedez. Ora, in tanti chiedono addirittura l’esclusione del giovane romano dal programma. Cosa succederà?

Temptation Island Vip: tra le coppie un ex volto di Uomini e Donne

Polemiche a parte, le altre cinque coppie che prenderanno parte al programma sembrano essere approvate in pieno dal pubblico. Tra gli innamorati che affronteranno questo pericoloso percorso c’è anche un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Serena Enardu che parteciperà a Temptation Island Vip con il suo compagno, il cantante sardo Pacifico Settembre, in arte Pago. I due sono legati già da un po’ di anni, ma riuscirà il loro grande amore a resistere alle tentazioni che gli si presenteranno nel bellissimo resort sardo? La curiosità è davvero già tantissima! E non non possiamo fare altro che fare a tutti un grande in bocca al lupo!