Er Faina a Temptation Island Vip, è polemica: la risposta dello youtuber

Temptation Island Vip: Er Faina risponde alle polemiche delle ultime ore

La partecipazione di Damiano Er Faina alla seconda edizione di Temptation Island Vip ha sollevato un vero e proprio polverone. In molti, in queste ore, stanno accusando lo youtuber di essere una persona incoerente. Infatti in passato il ragazzo ha più volte criticato il mondo della tv e per molti una coinvolgimento in un programma del genere come Temptation è contraddittorio. Diverso il pensiero del diretto interessato, che su Instagram ha difeso a spada tratta la sua decisione di entrare nel cast della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e prodotta da Maria De Filippi. Damiano ha pure tirato in ballo Barbara d’Urso, conduttrice che più e più volte ha criticato nei suoi video su Youtube e sui social network.

La risposta di Er Faina alle polemiche per Temptation Island Vip

“Rigà, volevo ringraziare i miliardi di messaggi belli che m’avete mandato, ve l giuro, me riempite sempre el core de gioia. Poi, per quanto riguarda gli haters, o qualche buffone de youtuber, coerenza de che?! Io potevo capì se me vedevate in un programma della d’Urso, e lì non ci vado manco se mi puntano una pistola alla testa! Temptation l’ho sempre ammirato come programma, semmai ho sempre criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”, ha dichiarato Er Faina su Instagram. A proposito di Barbarella ha aggiunto: “Uno con stupore dice ‘Oddio Er Faina in passato ha insultato Barbara d’Urso’… E quindi? E quindi? Non posso esprimere il mio pensiero su qualcuno? Diteme”.

Damiano Er Faina a Temptation Island Vip con la fidanzata

Damian Coccia, vero nome di Er Faina, parteciperà alla seconda edizione di Temptation Island Vip con la fidanzata Sharon Macrì, che non fa parte del mondo dello spettacolo.