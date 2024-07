Milly Carlucci e Rai sotto zero, Mara Venier sincera 10: pagellone tv

Morgan travolto dallo tsunami delle gravi accuse rivoltegli dall’ex Angelica Schiatti. Warner Music Italia ha stracciato il suo contratto, la Rai, che voleva affidargli un programma su Rai Tre nella prossima stagione, ha reso noto che non ci sarà alcuno show per lui. Finalmente una decisione ferrea per un personaggio di cui il piccolo schermo italiano può fare tranquillamente a meno. Però, nelle scorse ore, è emerso un dettaglio inquietante sul legame Rai-Morgan. Nel 2021 partecipò a Ballando con le Stelle e la denuncia di stalking già era stata presentata. Milly Carlucci gli ha pure fatto fare un monologo in diretta sul ghosting. Eppure l’avvocato della Schiatti ha spiegato che aveva messo al corrente il programma di ciò che stava accadendo a livello giudiziario. Dunque sia la Rai sia la Carlucci sapevano eppure hanno considerato Morgan ‘presentabile’. “Raccapricciante”, ha tuonato il legale della Schiatti ricordando la vicenda in un’intervista a Fanpage. Esatto, “raccapriccianti” la Carlucci e la Rai, voto zero. Urgono chiarimenti!

Al via le registrazioni di Tu si que vales, che tornerà in onda a settembre. Maria De Filippi non ha cambiato nulla nel cast fisso. Lei, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi saranno di nuovo in giuria, quella popolare sarà ancora rappresentata da Sabrina Ferilli e alla conduzione confermato il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Torna in scena anche il vulcanico Giovannino. Squadra che vince non si cambia, giusta scelta di “Queen Mary”. Saggia, voto 7!

Mediaset, con Battiti Live 2024, pare che abbia azzeccato tutto, almeno a giudicare dalla prima puntata, al 22.7%. Bene lo spostamento da Italia Uno e Canale Cinque e bene il cambio alla conduzione, fuori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e dentro Ilary Blasi e Alvin, che hanno un’altra marcia. Finalmente un po’ di movimento sulla tv generalista estiva, mosse azzeccate del Biscione, voto 8!

Belen Rodriguez torna in tv, è stata messa sotto contratto da Discovery. Sul Nove, insieme ai PanPers, condurrà Only Fun – Comico Show; su Real Time timonerà Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Gli americani fanno sul serio e mirano a distruggere il monopolio generalista Rai-Mediaset. Dopo Amadeus, ecco Belen. E a breve potrebbe arrivare l’ingaggio di Barbara d’Urso. Un mercato televisivo stellare, voto 9!

Mara Venier, intervistata dal Corriere della Sera, a proposito del comunicato letto a Domenica In pro Israele durante il periodo sanremese (quella nota le ha attirato una valanga di critica tra cui quella di essere megafono della cosiddetta “TeleMeloni”), ha chiosato: “La mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni. Il comunicato? Non avrei mai dovuto leggerlo. Punto”. Finalmente una persona che fa retromarcia senza se e senza ma. Ammettere di sbagliare senza scuse è un qualcosa di arci lodevole che in tv non si vede praticamente mai. Brava la ‘Zia’, voto 10!