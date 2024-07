Morgan a Ballando, l’avvocato rivela un raccapricciante retroscena

Continuano a emergere dettagli inquietanti, a tratti sconvolgenti, sulla bufera che ha travolto Morgan, accusato dall’ex fidanzata Angelica Schiatti di stalking. Nelle scorse ore, ai microfoni di Fanpage.it, ha parlato l’avvocata della cantante, Maria Nirta, che ha dato una serie di spiegazioni e chiarimenti relativi all’intricata vicenda. Inoltre ha rivelato anche un retroscena alquanto agghiacciante sulla partecipazione di Marco Castoldi a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, così sono state ignorate le segnalazioni su Morgan

Si cominci proprio dal programma di Milly Carlucci. Quando il cantante fu arruolato da Rai Uno già era scattata la denuncia per stalking. La legale della Schiatti scrisse al talent show per informare su ciò che era accaduto. E che cosa avvenne? Niente. Nulla di nulla. Addirittura Castoldi in una puntata fece un monologo sul ghosting, ossia quel fenomeno in cui una persona decide di sparire dalla vita di un’altra senza più far sapere nulla di sé. A oggi sembra un mondo al contrario. Una presunta vittima di stalking in silenzio, il presunto carnefice in tv, davanti a milioni di persone, a filosofeggiare. Così Maria Nirta sulla faccenda, giudicandola raccapricciante:

“All’epoca fummo costretti a scrivere a Ballando con le stelle e la Rai ci ignorò, gli diedero spazio nonostante le nostre due lettere di diffida. La tv pubblica permise a questa persona di criticare il ghosting e così, sempre con fare romantico e poetico disse che il ghosting, cioè il fatto che una persona sparisca e non ti dia spiegazioni, doveva diventare reato. Morgan disse che è normale che una persona innamorata voglia a tutti i costi parlare, spiegare e convincere e che è sbagliato che l’altra persona si sottragga alle spiegazioni… E questa cosa avvenne con tutta la musica romantica di sottofondo. È una delle cose più raccapriccianti che mi sia mai capitato di vedere, perché noi alle vittime di violenza consigliamo sempre di non presentarsi all’ultimo appuntamento, mentre il servizio pubblico ha dato degli input differenti”.

Sarebbe opportuno che alla luce di queste rivelazioni la Rai e Ballando con le Stelle commentino la vicenda. Morgan è poi stato messo sotto contratto da Sky per entrare nella giuria di X Factor. Pure in questo frangente l’avvocata di Angelica contattò chi di dovere: “Li diffidammo dal parlare di Angelica, nel senso che nessuno di noi vuole privare questo signore del lavoro, perché il lavoro è un diritto sacrosanto, però non può usare il mezzo pubblico per parlare di persone che poi non possono difendersi o comunque non vogliono essere menzionati in certi contesti, soprattutto quando vi è un procedimento penale in corso”.

Maria Nirta conferma la versione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato alcune chat orribili in cui Morgan offende con le peggiori parole la Schiatti e quelle in cui spiega di voler mandare materiale intimo della cantante ad altre persone. Inoltre la giornalista ha scritto che l’ex Bluvertigo ha prezzolato due uomini per seguire l’ex. Tali fatti sono accertati oppure no? Così l’avvocata:

“Io non so come Selvaggia Lucarelli sia arrivata ad avere questo materiale, però quello che ha pubblicato è esattamente quello che ha prodotto il consulente tecnico incaricato dalla Procura in fase di indagini preliminari. Non sono neanche documenti di parte, ma è ciò che ha trovato il consulente tecnico dall’esame dei dispositivi – ovvero cellulare, tablet, etc – sequestrati a queste persone. Non c’è niente di inventato, è tutto quello che ha prodotto il consulente.

E Morgan non ha mai contestato la veridicità di tali fatti con i suoi avvocati? “No, loro hanno anche nominato un loro consulente di parte, cosa che noi non abbiamo fatto, affidandoci completamente alla giustizia e al consulente nominato dal pubblico ministero. Come fanno a negarlo? Un fatto può essere verificato o meno, una determinata circostanza può essere suggestiva, ma ci sono dei dati inconfutabili: vocali, scritti. E voi ne avete visto soltanto una minima parte“. Eppure non c’è stata un’ordinanza restrittiva. Come è possibile? “Io non me lo spiego, questa bisognerebbe chiederlo alla Magistratura”, ha chiosato Nirta.

Persone contattate da Morgan per seguire Angelica? Parla l’avvocata della cantante

Tornando al caso delle due persone contattate da Morgan per seguire Angelica, Nirta ha aggiunto:

“Angelica ed Edoardo (Calcutta, ndr), la sera in cui le due persone incaricate da Morgan si sono presentate sotto casa loro – e sappiamo che c’erano arrivate – erano usciti solo da una manciata di minuti per andare a Milano a vedere il concerto di Levante, quindi è stato un caso fortuito che non li abbiano beccati. I fatti dimostrano che una misura cautelare sarebbe stata opportuna o, almeno, una maggiore celerità del procedimento, perché nel silenzio di tutti e anche nell’ignoranza incolpevole di Angelica ed Edoardo, che non potevano pensare quello che invece veniva ordito alle loro spalle, quelle persone avevano l’incarico di occuparsi di loro”.

Altro fatto che ha bisogno di chiarimenti. Morgan dice di essere lui la vittima e di essere un perseguitato. Non ha mai contro denunciato Angelica? “Controdenuncia assolutamente no – precisa Nirta -, anche perché come poteva dirsi perseguitato? E poi perseguitato da chi? Da una persona che rifiuta in maniera assoluta di incontrarlo, di parlargli, di rispondere a una mole di messaggi da cui questa donna è stata – ancora prima della denuncia – subissata? Messaggi che continuavano anche dopo il rinvio a giudizio, e le assicuro che stiamo parlando di un numero enorme di telefonate etc”.