Morgan, parla la sua fidanzata: la versione incredibile sulla Schiatti

Fermi tutti. Parla Alessandra Cataldo, la compagna attuale di Morgan, la madre della sua terza figlia, Maria Eco. La donna si è sfogata con MowMag in modo sorprendente e piuttosto incredibile, dopo che il cantante, al secolo Marco Castoldi, è finito nella bufera. A far deflagrare il caso a livello mediatico è stata Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato una serie di chat dell’orrore che l’artista ha mandato alla sua ex Angelica Schiatti, la quale lo ha denunciato per stalking. Secondo la signora Cataldo, la vittima, non è la Schiatti bensì Morgan.

“Da entrambe è solo vendetta”, ha esordito Cataldo, riferendosi alla Schiatti e a Selvaggia Lucarelli. La donna ha subito aggiunto di aver deciso di parlare perché persona informata sui fatti e presente nei momenti bui del compagno. Le chat dell’orrore che hanno provocato indignazione le definisce “uno sfogo tra amici in privato in un momento di sofferenza”.

Secondo la sua narrazione, Morgan non ha mai intralciato la vita della Schiatti, “non si è mai avvicinato a lei infatti non ha nessuna restrizione”. Cataldo ha spiegato che all’ex cantante dei Bluvertigo hanno tenuto sotto controllo tutti i dispositivi per tre anni: “E cosa ha detto il magistrato? Non è pericoloso. Non ha restrizioni né di parola né di azione”. A questo punto il racconto diventa alquanto curioso in quanto Cataldo ha affermato di stare con Morgan da dieci anni. E Angelica quindi quando è entrata nella vita dell’artista?

“Viviamo insieme da 10 anni, abbiamo una figlia di 4 anni, e da Angelica abbiamo subito cattiverie quando ancora la piccola Maria era nel grembo. Marco e Angelica Schiatti avevano avuto una relazione tanti anni prima, 7 per l’esattezza, relazione che non era finita. Marco l’aveva lasciata al termine di un doloroso triangolo in cui lei lo aveva coinvolto mentre era “legata” al chitarrista della band Le Vibrazioni. Marco ha continuato la propria vita e so che si sentivano ed erano amici. La loro relazione era molto fitta di conversazioni e di messaggi. Ma ad un tratto, quando io e lui, già insieme da tempo, scopriamo di aspettare Maria, lei intensifica la sua presenza. Lo cerca, lo seduce, si fa portare nei locali più chic di Milano, si fa ospitare nelle situazioni artistiche di Marco, in radio, sui palchi, nei concerti, nonostante sia “fidanzata” con un uomo chiamato Michele che a Marco racconta come un amico, che in realtà è il suo compagno”.

La signora Cataldo è poi passata a dire che durante la sua gravidanza è stata “costretta ad assistere allo spettacolo di una incessante seduzione e manipolazione di Marco, anche di sfruttamento professionale, culminato nel 2020, proprio un mese prima che Maria nascesse quando lei lo segue fino a Sanremo, e viene fotografata con lui in atteggiamenti equivoci”. Come si diceva la narrazione è alquanto intricata: Morgan e la Schiatti avevano una relazione clandestina o erano soltanto amici? Cosa intende per atteggiamenti equivoci? E come sarebbe avvenuta la manipolazione?

La Cataldo ha quindi commentato il Morgan padre. E anche in questo caso è stato tutto un complimento, con l’artista che è stato descritto come un genitore premuroso, presente e amorevole. Chissà cosa ne pensa Asia Argento che era arrivata persino a chiedere che a Morgan venisse revocata la patria potestà sulla figlia Anna Lou, oltre ad aver trascinato in tribunale l’ex per gli alimenti non pagati. Stessa cosa fatta da Jessica Mazzoli. Pure lei ha avuto una figlia con Morgan, Lara, e pure lei lo ha trascinato in tribunale per gli alimenti non pagati. L’attuale compagna dell’artista invece dipinge Castoldi in modo totalmente differente:

“Davanti al fatto che Marco sarebbe presto diventato padre, la Schiatti deve ormai decidere cosa fare della propria vita. E lei, non avendo ottenuto quello che voleva (chissà cosa?) scompare da Marco senza dare nessuna spiegazione. Lui entra in una fase di sofferenza e lei lo blocca ovunque, non gli rivolge più parola, gli impedisce di parlare, lo “silenzia”, come si dice oggi, gli nega qualunque spiegazione e rifiuta ogni possibilità di contatto. Si è sempre difeso con le parole. Mai nessuna violenza. Anzi, solo dolcezza. È padre, si occupa di sua figlia, la porta ai suoi concerti e non la usa in nessun modo. A Desio è salito con Maria in braccio perché lei non ha voluto lasciarlo, i bambini percepiscono lo stato d’animo dei genitori”.

E ancora:

“Voi non c’eravate quando Marco è stato accoltellato da quella che lui pensava essere la sua migliore amica ed è nata nostra figlia. E lui, da uomo ferito, ha fatto il padre e andava poi a comporre musica nella stanza del pianoforte, e lo sentivo sfogarsi e piangere mentre scriveva quella musica per lenire la sua sofferenza. Mettendola nelle note e nelle sue canzoni e così trovava la forza di fare il papà. Un papà dolcissimo e che ogni donna desidererebbe avere, intelligente, dialogante, divertente e vivo. Un uomo che potrebbe insegnare al mondo il rispetto dell’essere umano, la delicatezza. Un uomo che conosce e ama l’universo femminile, un uomo femminile senza essere gay, una rarità in questa epoca che lo sta insultando e bastonando in nome di un opportunismo che è diabolico e per nulla da apprezzare. La cantante si sta facendo strada grazie a Marco, che, ancora una volta, fa da trampolino. Chi sta guadagnando? Angelica. Chi ci sta perdendo? Marco.

La Cataldo è poi passata a incolpare la Schiatti per tutti i lavori che Morgan ha perso e sta perdendo. La Rai e la Warner Music Italia lo hanno scaricato, diverse serate previste per quest’estate sono state annullate. Secondo l’attuale compagna del musicista, quest’ultimo è stato colpito ingiustamente:

“Io sono la madre di sua figlia e grazie alle azioni della signorina Angelica il padre di mia figlia ha perso tutti i lavori che aveva conquistato con il suo talento, e il suo merito. Come la mettiamo? È giusto che una donna come me che ha costruito una famiglia e fa la madre venga massacrata perché una cantante ha deciso che per vendetta deve massacrare chi le ha dato il successo? E le donne cosa dicono di ciò che Angelica Schiatti sta facendo alla mia famiglia e a mia figlia e anche alle altre due figlie di Marco, che, vi ricordo lui mantiene, e che se non riesce a farlo viene immediatamente trascinato in tribunale? E quando cammina per strada c’è gente che gli grida: “mantieni le tue figlie”. Io ci sono e queste cose le vedo, e le vede anche mia figlia, l’umiliazione di suo padre. Le donne cosa dicono della mia situazione e quella di mia figlia?”.

Insomma, secondo la Cataldo, Angelica Schiatti sarebbe una burattinaia e Morgan una vittima. Ci sono però alcune cose da sottolineare. Al momento ci sono chat orribili scritte dal cantante contro Angelica. Ci sono insulti contro Calcutta. Ci sono sentenze pregresse dei tribunali per gli alimenti da pagare alle altre due figlie. Questi sono fatti acclarati, per ora. Se la Cataldo e Morgan hanno le prove di raggiri verso di loro sarebbe il momento di tirarle fuori, altrimenti siamo solamente alle parole. E ognuno, quando si tratta di parole, può dire ciò che vuole.