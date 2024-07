Morgan denuncia Lucarelli, guerra social: reazione epica di lei

Un altro colpo di scena nella triste vicenda di Angelica Schiatti: Morgan ha denunciato Selvaggia Lucarelli dopo quello che ha pubblicato su Il Fatto Quotidiano. Per chi se lo fosse perso, l’irriverente giornalista e giurata di ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha voluto rendere pubbliche alcune delle chat che il cantautore inviava nel corso del periodo dello stalking alla sua ex. Questo ha sconvolto tutti, specialmente i social che si sono riversati contro il musicista- Intanto, Morgan stamattina si è svegliato con una sorpresina sui suoi canali social dove ha pubblicato alcune parole scioccanti:

“Buongiorno a tutti, ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono. Io non sono incriminato di niente ma vengo accusato di una cosa terribile da un popolo furioso. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata.”

Parole secche e forti che costituiscono un altro corpo di scena in una storia che nessuno si aspettava. D’altra parte, Selvaggia Lucarelli continua a pubblicare sulle sue storie di Instagram post relativi a quanto successo con Morgan, specialmente riporta diversi video presi da YouTube dai quali si vedono comportamenti misogini del produttore. Nell’articolo su Il fatto quotidiano aveva accusato Morgan di aver ingaggiato due personaggi che avevano il compito di trovare la sua ex fidanzata e portarla da lui. Certamente non si tratta di parole semplici, tanto che si parla anche di una casa in affitto dal musicista vicino alla Schiatti, nonostante fosse stato attivato un codice rosso che gli impediva di avvicinarsi a lei.

Selvaggia Lucarelli, la reazione dopo la denuncia di Morgan

Come potevamo aspettarci, nulla crea timore a Selvaggia: la giornalista in risposta alla storia di Morgan ha riportato la notizia di un altro evento saltato del produttore dopo che sono emersi i fatti: “Dopo Giovinazzo e Lamezia Terme un altro concerto saltato dopo le accuse di stalking rivoltegli dalla sua ex compagna”. E ancora, “Il taranto Jazz non vuole più Morgan”. La vicenda è ormai virale ma come disse la Lucarelli in risposta ad un’altra denuncia ricevuta dal cantautore: “E’ tutto nella sua testa. Si è sempre sabotato da solo“