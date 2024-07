TSQV, giuria e conduttori ufficializzati: le scelte (giuste) di Maria

Maria De Filippi caterpillar. Per la regina della tv l’estate, a differenza di altri molti suoi colleghi, non è affatto periodo di vacanze prolungate. Da un lato segue nel dietro le quinte la produzione di Temptation Island, che è confezionato dalla sua società, la Fascino Pgt, dall’altro deve pensare a mettere in cantiere i programmi che iniziano a settembre. Tra questi c’è Tu si que vales, che occupa la casella del prime time autunnale del sabato sera di Canale Cinque. Ebbene, nelle scorse ore c’è stata la prima registrazione del popolare talent show ed è trapelato chi è stato riconfermato nel cast fisso.

Tu si que vales, squadra che vince non si cambia

Come reso noto dal profilo social Amici News, nel corso della prima registrazione della trasmissione, sulle poltrone dei giurati, si sono seduti Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Dunque non c’è stato alcun cambio. Anche Sabrina Ferilli è tornata ad occupare il ruolo della rappresentante della giuria popolare. Inoltre si è rivisto il suo ‘contraltare’, il vulcanico Giovannino, che quindi sarà parte dei giochi con le sue incursioni anche nella stagione 2024 del talent show.

“Queen Mary”, giustamente e saggiamente, ha così optato per la linea “squadra che vince non si cambia”, riconfermando in blocco i giurati dello scorso anno. Pure la new entry Littizzetto, grande amica della De Filippi e subentrata nel 2023 al posto di Teo Mammucari, ha riottenuto il ruolo.

Stesso discorso vale per la conduzione. Dietro al bancone, a introdurre e a lanciare i concorrenti in gara, riecco il trio formato da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Di recente qualche indiscrezione ha sostenuto che la giovane danzatrice sarebbe stata sul punto di abbandonare il progetto. Nulla di tutto questo. La ballerina c’era durante la prima registrazione.

Per quel che riguarda le curiosità, Amici News ha rivelato che c’è stata una evoluzione della dinamica che vede protagonisti Giovannino e Sabrina Ferilli. I ruoli si sarebbero scambiati, almeno per le prime puntate. Lui non corteggia più l’attrice in quanto le sue attenzioni si sono spostate su un’altra donna. Dunque sarà Sabrina a diventare un poco gelosa.

Nuova sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, Ballando con le Stelle prepara l’artiglieria pesante

Sarà di nuovo sfida tra titani al sabato sera: Milly vs Maria. Ballando con le Stelle (Rai Uno) sta preparando l’artiglieria pesante per tenere testa a TSQV. I ben informati hanno reso noto che in pista scenderanno dei pezzi da novanta come Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli. Che vinca il migliore!